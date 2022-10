Horóscopos domingo 2 de octubre: Mhoni Vidente comparte las predicciones de hoy según tu signo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡Bonito domingo, estimado lector! En este inicio del décimo mes del año, es importante conocer qué es lo que los astros nos tienen preparado. Pues bien, este 2 de octubre te presentamos las predicciones de Mhoni Vidente, reconocida pitonisa y tarotista, para que saber qué te viene en el futuro en temas de amor, amistad, dinero, salud y trabajo, según tu signo zodiacal.

Horóscopos de Mhoni Vidente correspondientes al domingo 2 de octubre del 2022

Aries

Este día mostrarás ese carácter testarudo e ideas fijas que es característico tuyo, pues durante el día lucharás contra el destino. Y es que tienes muchas ganas de hacer una serie de actividades, pero que las circunstancias o tus seres queridos no te permitirán hacer por una cosa u otra; recuerda tener paciencia.

Tauro

Posiblemente hoy te sientas solo o un poco melancólico, aunque a los ojos de los demás la estás pasando muy bien y todo parece estar de maravilla. La realidad es que para ti será un día nostálgico, del cual no podrás evitar sentir cierto vacío; no te preocupes, que esto será algo pasajero.

Géminis

El destino te tiene preparado un domingo muy bueno, en el cual todo lo que planees se realizará perfectamente; tendrás experiencias agradables en el ámbito sentimental y familiar, aunque podrías llevarte alguna sorpresa, para bien. En general será un día feliz.

Cáncer

Será un buen día para viajar o para alejarte de la rutina, o bien, lleno de paz en el hogar mientras tu mente sueña despierta y viajando a donde te place. Te sentirás mejor de estar en un ambiente íntimo junto a las personas que más quieres.

Leo

Podrías molestarte por algunos contratiempos sin importancia dentro de tu familia o con otros seres queridos, pues desde la mañana no te levantarás del mejor humor, aunque no sabes de donde viene esa sensación. Por la tarde o hacia el final del día te sentirás mejor y más dispuesto.

Virgo

Para ti lo normal son los estados de ánimo melancólicos, o bien, con mucho estrés y nerviosismo. No obstante, hoy los astros te pronostican un día bastante feliz, sin importar si hay una razón o no de por medio, pues en ocasiones no importan los motivos concretos, sino lo que viene desde el corazón.

Libra

Será un día grande para ti, lo esperes o no; las circunstancias se juntarán para que puedas disfrutar de grandes realizaciones, donde podrías concretar uno de tus sueños. La influencia del Sol te ayudará a que estos días disfrutes de momentos muy felices junto a los tuyos.

Escorpio

Aunque a los ojos de otros no sea notorio, hoy tendrás algunos momentos en los que te sentirás bastante triste, aunque trates de impedirlo, te sentirás mal por algunos recuerdos sentimentales del pasado. Quienes estén a tu lado quizás no se enteren, o pensarán que traes otras preocupaciones de por medio.

Fotografía: Archivo

Sagitario

Será un día de paz y alegría para ti, con muchas experiencias y acontecimientos felices en tu vida de pareja y en familia; serán momentos que desearías nunca terminen. Lo más importante es que esto te servirá para recobrar energías y reencontrarte con tus sueños y esperanzas.

Capricornio

Te espera un día de suerte, ideal para salir, relacionarte, viajar o estar en contacto con la naturaleza. No obstante, si deseas quedarte en casa también tendrás un día agradable, en el cual las cosas se te irán dando como quieres; probablemente tu mente esté ocupada en algunos proyectos laborales.

Acuario

Recuerdos tristes relacionados con tu vida personal o familiar te afectarán este día; también podría generar un desencuentro menor con tu pareja u otro ser querido, aunque de no tener cuidado podría derivar en consecuencias desagradables. Te conviene evitar cualquier conflicto, aunque estés seguro de tener la razón.

Piscis

Aunque la suerte parece estar de tu lado y las cosas te salgan como quieras, te conviene ir despacio y no bajar la guardia porque a tu alrededor hay personas que aparentemente están de tu lado y prometen ayudarte, pero en realidad son enemigos encubiertos que esperan el momento de verte caer.

