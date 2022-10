A 8 meses del fallecimiento de Diego Verdaguer, Amanda Miguel hallaría nuevo consuelo

Miami, Estados Unidos.- El pasado 27 de enero, el mundo de la música se vistió de luto, después de que trascendió la noticia sobre el fallecimiento del afamado cantante de origen argentino, Diego Verdaguer. De acuerdo con algunos informes, la causa de muerte se debió a algunas complicaciones de salud que el famoso presentó después de haber contraído Covid-19. Como era de esperarse esto significó un duro golpe para su familia, especialmente para Amanda Miguel, quien fue su pareja de toda la vida.

Si bien, después este lamentable hecho, la intérprete de 'Así no te amará jamás' dejó de lado los escenarios por algunas semanas, la celebridad logró retomar su ritmo después de que apareció en un concierto junto a Gloria Trevi, quien la acompañó en su gran regreso con la canción 'Las cosas pequeñas'. Según declaraciones de Amanda para Televisa Espectáculos, aquel día ella se encontraba sumamente agitada, debido a que era su primera presentación sin Verdaguer.

Pese a su luto, la cantante de Él me mintió no tardó mucho en regresar a las giras con Siempre te amaré, aunque esta vez su compañera fue su hija, Ana Victoria, quien la ha acompañado en cada uno de sus conciertos después del fallecimiento de su padre. De acuerdo a las palabras de la misma Amanada, estas presentaciones son un tributo para el propio Diego, ya que, dicha gira era uno de sus sueños más grandes, motivo por el que ambas trabajaron duro para volverlo realidad.

Si bien, a lo largo de estos meses, Amanda Miguel ha mencionado que sus motivos para seguir adelante son precisamente, su hija, su nieto Luca y el cumplir los sueños de Diego, recién el pasado sábado, 1 de octubre, la cantante reveló que había un cuarto motivo, mismo que la ha consolado en estos meses de luto y se trata de nada más y nada menos que de la música, la cual, según ella, ha estado en los momentos más oscuros y felices de su vida.

Hoy en el día internacional de la música, no existen las palabras para expresar lo feliz y agradecida que me siento por haber encontrado la mejor compañera, la cual me ha cobijado y acompañado en los momentos más altos y bajos de mi vida; debo reconocer la suerte que tengo.