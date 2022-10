Shock en Televisa: Andrea Legarreta pone en su lugar a conductora de 'Hoy' en pleno programa en vivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La aclamada conductora y actriz Andrea Legarreta de nueva cuenta dejó boquiabiertos a todos los televidentes de Televisa pues hace unos días tuvo una nueva discusión con una compañera del programa Hoy, quien ya la ha sacado de sus casillas en anteriores ocasiones. Se trata de la periodista de origen judío Shanik Berman, quien siempre se ha caracterizado por su ácida forma de hablar de los espectáculos.

En esta ocasión la otrora conductora conductora de Univisión, donde condujo como La Tijera, Tómbola, Cristina Show y Sal y pimienta, dividió las opiniones de los conductores del Canal de Las Estrellas porque tachó de "sangrón" a Kalimba. Así reportaron la pelea que tuvo con Andy Legarreta en las redes sociales de Hoy: "Andrea y Shanik tienen acalorada discusión en pleno programa".

¿Qué ocurrió? Resulta que en una reciente transmisión del matutino producido por Andrea Rodríguez Doria compartieron una entrevista donde los miembros de la prensa cuestionan a Kalimba sobre su hermana M'Balia Marichal, quien pronto contraerá nupcias con un hombre trans. El popular bailarín y cantante se negó en todo momento a hablar sobre la boda de su familiar pues considera que él no tiene nada qué decir.

Lo de mi hermana, platíquenle a mi hermana, siempre estoy contenta si ella está contenta y ella está feliz... yo no hablo de personas ajenas", expuso incómodo.

Fuente: YouTube Programa Hoy

Luego de escuchar las declaraciones del integrante de OV7 Shanik estalló en su contra y lo criticó por no haber dicho nada: "Yo creo que Kalimba muy mal porque si te preguntan de tu hermana a quién más le vamos a preguntar sino a él y uno tiene que platicar de su hermana", comentó la periodista. De inmediato la esposa del cantante Erik Rubín, quien tiene una excelente relación con Kalimba, se mostró en contra de su compañera.

"¡¿Qué?!, por supuesto que noooo", grito 'La Legarreta' y señaló que ella también está de acuerdo con el intérprete de La calle de las sirenas: "Lo que haga la familia, bueno lo que haga tu marido, tú no tienes porqué estar diciendo cosas de tu marido, que cada quién (hable de sí mismo), cuando uno cree que no es momento de decir nada, que salgan ellos a decirlo, yo opino que no voy a opinar", agregó la presentadora.

Pues qué sangrón", respondió Shanik.

De inmediato, la también actriz de 51 años salió a defender a Kalimba y siguió insistiendo en que hizo bien en responder así a los reporteros: "Es un encanto, además es respetuoso con su hermano y con la prensa". Otro conductor que se sumó en contra de las declaraciones de Berman fue Arath de la Torre, quien opinó: "Yo estoy de acuerdo, a mí luego llegan y me preguntan '¿qué opinas de tal persona', pues no", contestó.

Legarreta y Arath se molestaron con Shanik

Fuente: Twitter @canal_estrellas