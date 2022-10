Shock en Televisa: Tras amorío con Ximena Córdoba, Raúl Coronado presume a nueva pareja: "Mi reina"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El público de Televisa se encuentra sumamente sorprendido pues acaban de confirman la ruptura sentimental entre Ximena Córdoba y Raúl Sandoval, quienes se enamoraron mientras formaban parte del exitoso reality Las Estrellas Bailan en Hoy. El galán de las telenovelas mexicana ya confirmó que está en una nueva relación y sus fans quedaron impactados al conocer el nombre de su pareja.

Como se recordará, el año pasado la oriunda de Colombia estuvo metida en un fuerte escándalo pues la revista TVNotas la acusó de meterse en la relación que tenía el actor con su esposa Pahola Escalera, a quien presuntamente abandonó para salir con ella mientras eran parte del programa Hoy. Sin embargo, tras unos meses separados Raúl y la madre de su hijo se están dando una segunda oportunidad y se han dejado ver muy felices juntos.

Confirman ruptura entre Ximena y Raúl

Hay que recordar que Paho llegó acusar directamente al galán de melodramas como Un poquito tuyo y Cabo de abandonara a ella y a su hijo para irse con Ximena, no obstante, ellos siempre negaron que hayan sido amantes. Según declaraciones que hizo Coronado en el matutino de Las Estrellas, la relación con su esposa se vino desgastando por cuestiones económicas y de trabajo, sin embargo, afirmó que le guardaba un gran cariño.

Es una mujer increíble, siempre la voy a amar y respetar, es la mamá de mi hijo", expresó en una ocasión.

Desde hace ya varios meses se había destapado que Raúl y la conductora del programa Cuéntamelo YA! no estaban más juntos y según información de TVNotas, ella lo habría mandado a volar porque presuntamente él no podía costear sus gustos caros: "A Ximena le encanta que la lleven de viaje, que le regalen bolsas y joyas, pero este chavo no está a su altura", explicó una supuesta amiga de ella a la revista.

Y aunque ni la colombiana ni Raúl hicieron oficial su ruptura, hace unos días el participante del reality Reto 4 elementos confirmó que regresó con su esposa, quien ha formado parte de proyectos en TV Azteca. El actor se sinceró con la conductora Montserrat Oliver pues esta le dijo que no sabía mucho de él y aquí fue cuando anunció que ya estaba de regreso con Escalera, asegurando que ella y su hijo eran su motor:

Mi fuerza viene de mi hijo hermoso, de mi mujer, tengo un hijo de 6 años, hermoso, Liam, y mi mujer Pao, también muchas gracias, te amo mi reina", expresó Coronado, además de que en sus redes ya publicó una amorosa foto al lado de su esposa.

Raúl volvió con su esposa Pahola Escalera

