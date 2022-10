Tras pedir limosna y vivir en un basurero, estrella de Televisa reaparece y da inesperada noticia

Ciudad de México.- Maite Perroni es una de las celebridades que supo ganarse un lugar, no sólo en el mundo del espectáculo, sino también en el empresarial, motivo por el que, después de que tuvo que pedir limosna y 'vivir' en un basurero mientras interpretaba a 'Esmeralda Cruz' en La Gata (2014), la famosa dio el salto y decidió emprender un nuevo negocio del que se siente sumamente orgullosa.

Muchos años han pasado ya de que la histrionista apareció en Rebelde, donde participó en el rol de 'Lupita'; desde entonces, la famosa se encargó de hacer crecer su carrera a niveles inesperados. Actualmente, la estrella de Televisa cuenta con series y películas en las principales plataformas de streaming, entre las que se puede mencionar: La octava cláusula, La tríada, Oscuro Deseo, El juego de las llaves, entre otras producciones.

Recientemente, Maite causó sensación en el medio después de anunciar que, tras 1 año de noviazgo, se comprometió con Andrés Tovar, relación que, en un principio, dio mucho de qué hablar, ya que, varios rumores indicarían que la intérprete de 'Sálvame' inició su noviazgo con el exproductor de Sale el sol antes de que éste se divorciara de Claudia Martín, hecho que fue desmentido en diversas ocasiones por la pareja.

A poco más de una semana que Perroni anunció su compromiso, la estrella de Cachito de cielo, Cuidado con el ángel y Sin ti no puedo, compartió un nuevo logro en su vida y es que, decidió incursionar en el diseño de modas. De acuerdo con las declaraciones de Maite, hace algún tiempo se asoció con Shein para lanzar su propia línea de ropa y según ella, es todo un éxito, ya que, la empresa ya vendió sus prendas en varios países, cosa que calificó como un "sueño hecho realidad".

Todavía no termina de caerme el veinte de todo lo que estoy viviendo... Acabamos de estrenar la colección que hice con Shein para ustedes y no quepo de la emoción... ya somos 'Sold out' en varios países (...) No cabe duda que los sueños se hacen realidad, solo no olvides que con mucho trabajo, pasión y dedicación todo se puede lograr