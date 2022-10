Tras perder a su abuelita y pedir limosna, estrella de Televisa envía doloroso mensaje

Comparta este artículo

Connecticut, Estados Unidos.- Aunque a primera vista, la vida de Thalía podría aparentar estar llena de lujos y glamur, lo cierto es que la protagonista de Marimar ha sufrido dolorosas pérdidas a lo largo de su vida, la más reciente fue la de su 'abuelita', Doña Eva Mange, quien dejó este plano el pasado viernes 24 de junio. A dos meses de estos hechos, la estrella de Rosalinda y María la del Barrio envió un doloroso mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram.

Como algunos recordarán, el mundo de la farándula se paralizó en noviembre del 2015, año en el que la madre de la cantante de 'Arrasando' y 'No me enseñaste' perdió la vida de manera inesperada por un derrame cerebral, mismo que le provocó una muerte súbita, esto según información brindada por Mitzy, el diseñador y amigo personal de la familia Sodi. En aquel entonces, la exTimbiriche compartió un doloroso mensaje, a través de su cuenta oficial de Twitter donde reveló que todo ocurrió durante la madrugada de aquel viernes negro.

Hoy ha muerto la mitad de mi alma. Siento que muero lentamente... Gracias por sus oraciones para mi guerrera, para mi madre

Thalía recuerda la muerte de su mamá

Créditos: Instagram @thalia

A 7 años de estos acontecimientos, Thalía conmovió los corazones de celebridades de la talla de Itatí Cantoral, Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Paty Manterola, Uriel Santana, entre otros; después de compartir un conmovedor mensaje dedicado a su madre, Doña Yolanda Sodi con motivo de su cumpleaños. La también empresaria reveló que, aunque el tiempo ha pasado la sigue extrañando, también le agradeció por haberle dado de todo "a manos llenas".

Feliz cumpleaños a la mujer más maravillosa de todas. ¡Te extraño tanto madre mía! Y aunque pase el tiempo siempre necesitaré tu mirada, tus caricias, tus sonrisas, tus besos, tus porras, tu alegría de vivir a full la vida. Que afortunada soy de haberte tenido como madre. Gracias por darme lo mejor que pudiste siempre a manos llenas y por mostrarme tantas lecciones de vida. Sé que estás más viva que nunca con nuestro Dios bendito, pero acá se te extraña siempre

Thalía y su mamá

Algo que podría resultar irónico y quizás llamativo es que tanto Doña Yolanda como Doña Eva Mange perdieron la vida un día viernes y, en ambas circunstancias, La actriz de María Mercedes (papel en donde interpretó a una pordiosera) tuvo problemas para viajar a México, ya que, en dichas ocasiones, la celebridad se encontraba en Estados Unidos. La primera vez, le tocó recibir la mala noticia mientras se encontraba en Nueva York, mientras que la segunda vez estuvo en Connecticut.

Fuentes: Tribuna