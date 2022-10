Tras pleito con Gustavo Adolfo Infante, Joanna Vega-Biestro se 'va' de Imagen TV; así la captaron

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado 8 de septiembre, Gustavo Adolfo Infante paralizó a los fanáticos de Sale el Sol después de que protagonizará un encontronazo con sus las colaboradoras de la sección 'Pájaros en el alambre', Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado. A dos poco más de tres semanas de estos hechos, la primera se marchó de Imagen TV y cautivó a sus seguidores tras ser captada haciendo esto.

Como muchos recordarán, ambos famosos dieron mucho de qué hablar después de que el conductor de De Primera Mano estallara en plena transmisión de Sale el sol, porque presuntamente sus compañeras lo estarían desacreditando, luego de que ellas expresaran que no compartían el punto de vista del periodista de espectáculos. En dicha disputa, el titular de No lo cuentes amenazó con renunciar al matutino en caso de que no las despidieran a ellas.

Derivado de esta situación, Joanna brindó una entrevista para el canal de Tony Aguirre, en YouTube, donde señaló que las disculpas brindadas por Gustavo Adolfo, después de la disputa, le parecieron "forzadas" y considera que, pese a todo lo ocurrido, no se "arrepentía". Incluso la presentadora señaló que tras los eventos consideró en renunciar al programa, pero al final logró calmarse y se mantuvo dentro del show.

La realidad es que en ese momento yo quería salir corriendo, pero a los dos minutos hablé conmigo misma y fue de, 'tú no hiciste nada malo' y ojalá no se me tome a soberbia ni mucho menos pero 'yo no hice nada' y si alguien cree que lo que hice estuvo mal, bueno, yo traté de defenderme de los ataques que estaba recibiendo, entonces, sí, hubo unos minutos que dije, 'yo ya no tengo nada qué hacer aquí', pero después dije 'no, tengo mucho qué hacer aquí porque este lugar me ha dado grandes amistades", señaló la famosa

A tres semanas de estos 'desagradables' hechos, Joanna fue captada fuera de los foros de Imagen TV, ¿la razón? Resulta ser que la presentadora se marchó a disfrutar de su fin de semana en compañía de su pequeña hija, a quien se llevó a convivir con los animales en una granja, aunque se desconoce el sitio, es probable que se la haya llevado a Granja Las Américas, lugar que es bastante conocido por permitir que los niños pequeño interactúen con los animales.

Joanna Vega-Biestro y su hija en una granja

En un primer plano, se puede ver como Joanna está intentando animar a su hija a darle de comer a unas cabras bebés, pero la niña parece temerles un poco, aunque al final logró vencer su miedo e incluso logró acariciar algunas, hasta se le vio montar a un pony; aunque su actividad preferida fue, sin duda, la resbaladilla y una vaca mecánica a la que la subieron durante unos minutos. Por su parte, Bega-Viestro expresó lo feliz que se sentía por compartir estos momentos con su hija.

Creando recuerdos… momentos que guardaré en mi corazón y que me harán sonreír cada que piense en ellos… Gracias por hacerme tan feliz mi niña hermosa. Sin duda me has cambiado la vida

Hija de Joanna Vega-Biestro en la resbaladilla

Fuentes: Tribuna, Instagram @vegabiestro