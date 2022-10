Tras ser discriminada en el regio mexicano, cantante reaparece y da tremenda noticia

Ciudad de México.- Sandra Echeverría es una actriz que, además de sorprender a la audiencia por su gran talento para la actuación, también llegó a causar gran impacto por sus dotes para la música, mismo que jamás ha escondido e incluso interpretó la canción del intro de los melodramas en los que llegó a participar, uno de ellos fue La Fuerza del Destino, donde hizo dueto con Marc Anthony, en el año 2011.

Si bien, muchas personas asociaban el nombre de Sandra a la actuación, más que a la música, la protagonista de El Clon no dejó de lado su sueño y fue así que dedicó varios años a intentar hacer que su carrera como cantante de la música regional mexicana despegará; sin embargo, en el camino llegó a ser discriminada y es que, según palabras de la actriz de La Usurpadora, los magnates de dicha industria consideraban que ella tenía el porte para la música pop.

Y luego me dicen 'es que tú no eres Fernández, tú no eres Aguilar, ¿entonces por qué quieres cantar ranchero?', y yo digo 'bueno, no tengo que justificarlo, soy mexicana'. Sí ha sido complicado porque la gente me dice 'pero, ¿tú por qué?, pero si no vienes del rancho", comentó la celebridad.