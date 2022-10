Adiós 'Hoy': Tras perder exclusividad en Televisa, Galilea Montijo confirma llegada a nuevo programa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más la conductora Galilea Montijo, quien ha desatado sospechas de ya no tener exclusividad vigente en Televisa, logró provocar furor entre sus miles de admiradores y fans pues hace algunas horas confirmó su llegada a un nuevo programa luego de haber estado más de 15 años al aire en el matutino Hoy. ¿Dejará pronto las filas de la televisora de San Ángel?

Hay que recordar que existen rumores de que la tapatía de 49 años tendría planes de dejar esta emisión liderada por Andrea Rodríguez Doria de forma definitiva antes de que acabe el año presuntamente porque está "harta" de las críticas que recibe a diario y es que con el paso de los años su imagen se desgastó por los escándalos y los televidentes comenzaron a rechazarla. Incluso mencionan que ella le pidió a los ejecutivos no renovar su contrato.

A punto de concluir su contrato de exclusividad, Galilea Montijo está dudando renovar con la televisora de San Ángel debido a que entre sus planes, se encuentra mudarse a los Estados Unidos", reportó el canal de YouTube Chacaleo.

Sin embargo, hace unas semanas ella misma declaró que sigue teniendo su contrato "como Dios manda" y que sus jefes en Televisa la siguen respaldando. De hecho este 2022 'La Gali' consiguió que la incluyeran en dos nuevos proyectos dentro de la televisora rival de TV Azteca y el primero fue siendo parte del programa Netas Divinas en Unicable, mientras que más reciente se unió al panel de investigadores de ¿Quién es la máscara?.

Pero por si fuera poco, en una reciente plática con sus seguidores de las redes sociales Montijo anunció que pronto podría sumarse a otro proyecto y dejó en shock a todos. Desde hace meses la experta de espectáculos La Comadrita, anunció que los ejecutivos de San Ángel eligieron a la presentadora tapatía para conducir la próxima temporada de Big Brother VIP que ya están alistando y que tiene 10 años sin producirse.

En un reciente en vivo que hizo en sus redes, Galilea confirmó que es verdad que ella podría conducir el reality que hizo tan exitosa a Verónica Castro: "Claro que me gustaría ser la conductora ¡imagínense! ser participante, luego ganadora y luego conductora, es cuando más disfruto los proyectos... me encanta la idea porque yo he sido participante y no solo en Big Brother, al ser la conductora te da otro plus y sabes lo que está pasando del otro lado, sería una gran coincidencia".

Fuente: Twitter @programa_hoy

La también actriz recordó que ella fue participante de este proyecto hace muchos años y aunque dijo que no le agrada la idea de volver a encerrarse en la casa, sí quisiera conducir pero esa será una decisión que tomen sus jefes: "Pero bueno, eso no lo decido yo, como participante no sé, sí me costó hasta terapia tiempo después no porque salgas loca, pero es un experimento muy locochón pero tardé mucho tiempo de salirme de ahí, es un juego rudo, mentalmente hablando".

Fuente: Tribuna