Adiós TV Azteca: Tras 30 años en Televisa y vencer al cáncer, actriz llega a 'Hoy' y hunde a 'VLA'

Ciudad de México.- Una reconocida actriz de telenovelas, quien trabajó durante más de 30 años en Televisa hasta que le quitaron su jugoso contrato de exclusividad, sorprendió a todos los televidentes pues hace algunas horas reapareció en el programa Hoy y dio un duro golpe al rating de Venga la Alegría. Se trata de Patricia Reyes Spíndola, quien habló de su experiencia contra el cáncer de mama que venció hace varios años.

La originaria del estado de Oaxaca hizo su debut en la televisora de San Ángel desde 1982 y se ha dado a conocer por su participación en entrañables melodramas como El maleficio, Teresa, María Isabel, La madrastra, Fuego en la sangre, La fea más bella, Una familia con suerte y El color de la pasión. Luego se quedó sin exclusividad en 2015 y comenzó a hacer proyectos en otras televisoras.

La actriz de 69 años se fue a Los Ángeles para hacer una audición para actuar en la serie Fear The Walking Dead y logró quedarse con el proyecto pese a no hablar en inglés. También se fue a trabajar a Telemundo, donde pudo participar en las series La Reina del Sur y La Doña, hasta que finalmente en 2020 regresó a su antigua casa siendo parte de la novela Imperio de mentiras junto a Angelique Boyer, Lety Calderón y Andrés Palacios.

No obstante, Patricia sigue sin tener contrato fijo en Televisa y por ello ha podido seguir apareciendo en la empresa de enfrente. Durante la pandemia hizo íntimas confesiones al programa VLA a través de la sección En Sus Batallas, además de que posteriormente reapareció en la emisión a través de una videollamada para hablar de la dolorosa pérdida de su madre e incluso hasta rompió en llanto.

Sin embargo, la mañana de ayer miércoles 19 de octubre Reyes Spíndola volvió al aire en el Canal de Las Estrellas porque brindó una entrevista exclusiva al programa Hoy por la conmemoración Día Internacional de lucha contra el Cáncer de mama. Como se sabe, la actriz es una sobreviviente de esta enfermedad y decidió compartir un poco de su testimonio con los televidentes del matutino: "En octubre nos lo recuerdan, pero octubre rosa tiene 365 días", dijo para invitar al público a realizarse chequeos frecuentes.

Doña Patricia también dio algunos detalles de la amistad que forjó con la primera actriz Daniela Romo, quien también se enfrentó al cáncer: "Nos pusimos apodos, ella me decía la 'novia pechugona' y yo le decía 'la despeinada', ella ya no tenía pelo y yo no tenía un seno", declaró. Asimismo, la galardonada actriz confesó que retomará su carrera en Televisa con una participación en la nueva novela Senda Prohibida y dijo que también hará una serie.

