Alerta ARMY: Miembro de BTS estará en este país de Latinoamérica para despedirse de los fans

Comparta este artículo

Seúl, Corea del Sur.- Han pasado pocos días desde que se informó que la agrupación BTS estaría ausente hasta el 2025 debido a que sus siete integrantes tienen que enlistarse en el ejército de Corea del Sur para así cumplir con el servicio militar que es obligatorio, pero que en el caso de los artistas, deja la posibilidad de realizarlo hasta que ellos tienen 30 años de edad, lo cual está por cumplirse en uno de los ídolos del K-Pop quién será el primero en despedirse.

BTS dirá adiós a los fans; regresarán en 2025

Jin será el primer integrante de los intérpretes de Butter, Permission to dace o Dynamyte en decir adiós al ARMY y para ello se ha elegido que un concierto en Argentina sirva como escenario, no solo para agradecer el apoyo que ha tenido a lo largo de su carera, sino que además le servirá como impulso para sus proyectos como solista, algo por lo que la agrupación Coldplay será una especie de padrino pues el ídolo compartirá escenario con ellos durante su gira 'Music of the spheres world tour'.

El viaje a Argentina del miembro de BTS se tiene contemplado el próximo 28 de octubre fecha en que los británicos se reunirán con su público en el Estadio River Plate y por lo que además le darán a apoyo a Jin quien presentará el tema The Astronaut, mismo que Chris Martin le dio para lanzarse en solitario siendo así el segundo miembro en probar suerte sin el resto de sus compañeros.

Foto: captura de pantalla

Coldplay ha colaborado con BTS en el tema My Universe; sin embargo, Jin no tiene planeado que el tema en cuestión sea una colaboración con los británicos. No obstante, al estar vinculados entre sí y antes de despedirse de los fans, los asistentes a este concepto podrán ser los primeros en decir 'adiós' al ídolo mientras cumple con su deber como ciudadano, lo cual harán en los siguientes meses V, RM, Suga, J-Hope, Jimin y Jungkook quienes también se enlistarán.

México dará así apoyo

Aunque el integrante de BTS no tiene planeada una gira ni para promocionar su proyecto solista y mucho menos para despedirse del ARMY, los fans pueden darle su apoyo en esta nueva etapa ya que el concierto será transmitido en salas de cine en tiempo real, de ahí que se maneje en redes como que Jin sí se despedirá de las fans mexicanas aunque no de forma presencial. Los boletos para este evento están disponibles en los complejos de Cinépolis y en la aplicación de la empresa.

Fuente: Tribuna