Carla Morrison lanza critica a la nueva canción de Shakira y así reaccionó la colombiana

Ciudad de México.-Con tan solo 24 horas de haber sido estrenada, Monotonía, sigue dando de qué hablar entre propios y ajenos. Y es que para nadie es un secreto que este tema musical ha hecho que los fans de Shakira giren la cabeza hacía Gerard Piqué, quien hace unos meses terminó con la relación de 10 años que sostenía con la colombiana. A raíz de ello han sido varios quienes han opinado sobre la controversial canción, entre ellos la cantante, Karla Morrison.

Todo ocurrió el pasado miércoles, 19 de octubre, luego de que se estrenara el nuevo tema de Shakira y Ozuna, mismo que fue escuchado por la cantautora de temas como Compartir, Disfruto y Te regalo, quien no pudo evitar contener las diversas emociones que este tema despertaron en ella, por lo que inmediatamente escribió un tuit con una crítica positiva hacía Monotonía, en el mismo, la cantante de originaria de Tecate, Baja California le envió fuerza a la intérprete de Ojos así por su reciente pérdida amorosa.

Qué bonita la nueva canción de Shakira, wow.... Estoy lista para salir al escenario y ya quiero llorar... El video es muy fuerte. Estamos contigo loba. Qué buena canción. Amé que Ozuna es como su angelito de apoyo

Tuit de Carla Morrison

Créditos: Twitter @CarlaMorrisonmx

Cabe señalar que Shakira no fue indiferente ante el tuit de Morrison, ya que no dudó en reaccionar con like a la publicación de la cantante, este hecho provocó que le volara la cabeza de los fans de Carla, quienes no dudaron en hacerle saber que la propia interprete de Las caderas no mienten y Pies descalzos había reaccionado, incluso hubo quienes pidieron que ambas realizaran una colaboración en algún futuro.

Es menester resaltar que, tal como dice Carla, el video de la intérprete es bastante gráfico, ya que, incluye una fuerte escena en la que es herida por una especie de bazuca disparada por el propio Ozuna, el disparó va a dar al pecho de Shakira, quien termina con un gran agujero en el pecho, para luego verla caminando por las calles con su corazón en la mano, mismo que es pisado por algunos transeúntes, después de que éste callera al piso.

Como se mencionó al inicio de esta nota, muchas personas teorizaron que esta canción tenía un mensaje oculto hacía Piqué debido a que en ella la intérprete declara que la relación terminó por culpa del "narcisismo" de su pareja, lo que haría referencia a la denuncia de Shakira durante su entrevista con la revista Elle de que tuvo que detener su carrera como cantante durante mucho tiempo para apoyar al español.

