Fiesta en Televisa: Tras dejar las novelas y perder un bebé, Ximena Navarrete anuncia su embarazo

Ciudad de México.- La retirada actriz y modelo Ximena Navarrete desató la felicidad de todos sus admiradores y colegas del medio debido a que este jueves 20 de octubre compartió una inesperada noticia con ellos. Resulta que luego de retirarse de las telenovelas de Televisa y sufrir la pérdida de su primer bebé, la exreina de belleza anunció con mucha emoción que está embarazada por tercera ocasión.

La también exconductora de la empresa de San Ángel presumió por todo lo alto que pronto serán cuatro en su familia, luego de que en 2018 perdiera a su primogénito inesperadamente a los casi 4 meses de gestación. Desde 2017 Ximena disfruta de su matrimonio en San Luis Potosí con el empresario Juan Carlos Valladares, con quien se convirtió en madre apenas el año pasado cuando dio a luz a la pequeña Ximenita.

Aunque la ganadora del Miss Universo 2010 compartió esta importante noticia en exclusiva para la revista ¡HOLA! México, diversos portales como el Twitter del matutino de Las Estrellas la han retomado. Hay que recordar que Navarrete tiene un pasado laboral en Televisa pues fue contratada como conductora desde el 2012 y en 2013 protagonizó la telenovela La Tempestad junto al cubano William Levy.

A través de su cuenta oficial de Instagram la originaria de Guadalajara, Jalisco, publicó la fotografía de la portada de revista en donde ella y su familia posan juntos: "¡Estamos embarazados!", escribió solamente, aunque señaló que la llegada del nuevo bebé fue una "sorpresa inesperada". Como se sabe, Ximena no tiene ni 1 año que dio a luz y al parecer no estaba buscando embarazarse tan pronto luego de haberse sometido a un tratamiento in vitro.

No nos lo esperábamos... estoy en mi semana 16", anunció la exreina de belleza.

En la portada se puede ver a Ximena mostrando su apenas perceptible pancita de embarazo mientras su esposo está de lo más sonriente y la bebé Ximenita los acompaña. La noticia del nuevo integrante de la familia Valladares Navarrete causó emoción y decenas de famosos como Cynthia Rodríguez, Jacky Bracamontes, Laura Carmine, Carlos Rivera, Tania Ruiz Eichelmann, Anahí, entre otros, de inmediato reaccionaron y le enviaron sus mejores deseos.

Fuente: Instagram @ximenanr

Fuente: Tribuna