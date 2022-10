Galilea Montijo: La conductora de Televisa revela que Magda Rodríguez adelantó su muerte

Ciudad de México.- Hace unos días, durante su participación en el programa Netas Divinas, Galilea Montijo abrió su corazón y reveló el verdadero motivo por el que después de 15 años continúa como conductora del programa Hoy, uno de los programas más importantes de Televisa, que cuenta con otras grandes figuras del espectáculo como Andrea Legarreta y Raúl Araiza.

Galilea confesó que la principal razón de esto, es su hijo Mateo, quien desde pequeño ha expresado su emoción por ver a su madre en la pantalla chica. También reconoció que su familia en Guadalajara es parte importante pues dependen de ella económicamente. Finalmente reconoció que robar las sonrisas de lo televidentes es una de sus grandes pasiones.

Ahora, la presentadora y actriz volvió a dar de qué hablar en Netas Divinas, y es que en esta ocasión recordó a su productora Magda Rodríguez y aseguró que ella misma ya había adelantado su muerte, misma que ocurrió el 1 de noviembre de 2020, a los 57 años de edad. Duranta la emisión del programa de Unicable, Montijo platicó con sus compañeras e invitados sobre el tema del subconsciente.

En la charla se llegó a la conclusión de que lo que pienses y digas puede influir en lo que ocurrirá después. Ante esta primicia, Galilea reveló que algo similar le ocurrió a la madre de Andrea Escalona, la cual confesó en vida que ya podía partir de este mundo luego de cumplir uno de sus sueños más anhelados: el convertirse en la productora del matutino Hoy.

Siempre pongo el caso de mi productora, Magda Rodríguez, que por ejemplo la ponían enfrente y le decían 'a ver cuéntanos ¿qué has hecho tú que estás orgullosa?' Y siempre ella decía 'mi sueño siempre era estar en Hoy, producir Hoy, y ya después de producir Hoy me puedo morir tranquila'; lo declaró, y nosotros le decíamos no lo digas Magda. Entonces yo sí creo en toda esta parte de decretar, todo lo que estás diciendo lo atraes", expresó la famosa.