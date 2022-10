A la cárcel: Afamado comediante es arrestado tras allanar una casa y robar aparatos electrónicos

Comparta este artículo

California, Estados Unidos.- Varios famosos han declarado, en diversas ocasiones, lo duro que puede resultar mantenerse en la cima. Durante décadas, han sido varias las estrellas que alguna vez conquistaron a miles, pero terminaron sumidos en problemas como las adicciones e incluso algunos llegaron a incurrir en delitos, entre ellos se pueden mencionar a Erza Miller, Britney Spears, Lindsay Lohan, Bill Cosby, Pablo Lyle; mientras que el más reciente fue el caso del afamado comediante, Andy Dick.

Como algunos recordarán el cómico estadounidense fue detenido durante la noche del pasado 13 de octubre por allanamiento de morada y por robo en primer grado de una vivienda ubicada en Santa Bárbara, California. De acuerdo con algunos informes, el hombre fue descubierto in fraganti, por lo que el testigo se contactó con el Departamento de Policía del condado para reportar un hurto. Tras ello, los oficiales interrogaron a las presuntas víctimas quienes negaron conocer a Andy y procedieron a levantar cargos.

Fotografía de Andy Dick

Según información exclusiva del medio Page Six, Andy Dick continúa en prisión, esto pese a tener una fianza de 50 mil dólares, aunque se dice que, debido a que llegó a ser una figura reconocida en el medio durante los años 90, esto no evitó que callera en desgracia, por lo que actualmente no cuenta con el dinero suficiente para pagar por su libertad. Por su parte, el abogado de Andy, Brian Mathis no pierde la esperanza de que conforme avance el caso puedan salir datos que respalden la inocencia del comediante.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Dick tiene problemas con la ley, ya que, en el año 1999 fue detenido luego de estampar su auto contra un poste de electricidad en Hollywood, en aquella ocasión, las autoridades lo encontraron con posesión de diversas sustancias tóxicas, así como lo hallaron bajo el influjo de bebidas alcohólicas y estupefacientes. Por ello fue sentenciado a rehabilitación. En el año 2004 Dick volvió a ser arrestado por exhibicionismo en un McDonald's de Los Ángeles.

Andy Dick ha sido detenido en diversas ocasiones por cargos de abuso

Para el año 2008 y 2010 fue detenido por cargos de buso sexual en California y Virginia occidental respectivamente. Esta conducta continuó en el 2011 cuando fue señalado de nueva cuenta en el condado de Cabell. En el 2018 fue acusado de otra vez, por realizar tocamientos lascivos a una mujer; mientras que en el 2019 un conductor de Uber levantó cargos en contra de Dick por exhibicionismo. Para el 2021 su prometida lo denunció por agresión grave con un arma, pero salió de la cárcel tras pagar una fianza de 50 mil dólares. En el 2022 Dick volvió a ser arrestado por abusar de un hombre en Orange, California, pero el caso no avanzó cuando la presunta víctima se negó a cooperar con las autoridades.

