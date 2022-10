Mientras la hermana de afamado cantante niega abuso a su hijo, conductora lanza esta amenaza

Comparta este artículo

San Juan, Puerto Rico.- La carrera de Ricky Martin ha sido una de las más exitosas dentro de la musical y con el cariño de la gente ganado desde hace décadas, éste decidió salir del clóset e informar que tenía preferencia por los hombres, algo que lo llevó a contraer nupcias y tener hijos con su actual esposo siendo así una de las parejas más sólidas del espectáculo; sin embargo, no todo ha sido 'miel sobre hojuelas' ya que el pasado 3 de julio recibió una demanda por violencia doméstica.

Para entonces poco se sabía del problema que incluso lo llevó a abordar el tema de una restricción judicial; no obstante, pronto se revelaría que su sobrino Dennis Martin, era la persona que lo demandaba ya que éste aseguraba que había mantenido una relación amorosa con el intérprete de La vida loca, Vuelve o La mordidita y al terminar con la misma, el cantante se negaba a dejarlo en paz, por lo que además del acoso, el delito era por incesto y abuso contra un menor. Poco más de un mes después, éste fue declarado inocente y con ello, rompía el silencio de manera oficial al asegurar que había sido una víctima.

"Desafortunadamente, el ataque vino de un miembro de la familia que tristemente está lidiando con problemas mentales; lo único que le deseo es lo mejor y que encuentre la luz", dijo a través de un video en redes sociales.

Este jueves 20 de octubre, la hermana del exintegrante de Menudo rompió el silencio y negó las acusaciones que su propio hijo hizo en meses anteriores, al tiempo que compartió mensajes que su hijo y sobrino de Ricky Martin había escrito donde se quedaba evidenciado que todo fue solo una farsa para perjudicar al famoso, algo que de haberse comprobado, podría haberlo llevado a enfrentar una pena de 50 años de cárcel.

"Se demostró por unos textos que el muchacho llevaba tiempo tratando de crear una historia para hacerle daño a Ricky y por unos textos que él mismo le envía a su madre", destacó José Andreu Fuentes, abogado del cantante.

Aunque la hermana del famoso no ha emitido una postura pública, fueron los abogados de Ricky Martin los que en entrevista remarcaron que Vanessa Martin como se identifica, se siente muy triste por lo ocurrido aunque su prioridad es apoyar a su hijo quien aparentemente tiene problemas que buscará se solucionen en un futuro no muy lejano. "Su interés es ver cómo ayuda a su hijo para que no se inmiscuya en más problemas", remató el abogado.

Pese a que ello ha dado cierta tranquilidad al cantante quien en medio de la polémica lanzó un EP, ahora una conductora identificada como 'La Comay' ha mencionado que cuenta con fotografías que podrían acabar con la carrera del boricua pues durante un concierto ocurrido en 2012 en Nueva York, se observa que Dennis Martin, sobrino del intérprete lo acompañaba dejando claro que en ese momento pudo haber tenido una relación con él y además habría consumado los hechos.

'La Comay' es un títere que funge como conductora de espectáculos, personaje creado por el productor Antulio 'Kobbo' Santarrosa quien en más de una ocasión ha estado relacionado con la difusión de fake news y por lo que su credibilidad se ha ido deteriorando, por lo que dichas imágenes que perjudicarían a Ricky Martin podrían no existir y claro, tampoco perjudicarían al exMenudo a quien sus hermanos y hasta la misma ley de Puerto Rico ha defendido en medio de todo este asunto mediático.

