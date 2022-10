A romper el cochinito: Def Leppard y Mötley Crüe confirman 2 fechas en México; aquí los detalles

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El 2023 comienza a mostrase como un año lleno de conciertos luego de la pausa obligada que este tipo de eventos tuvo que hacer por la crisis sanitaria derivada del Covid-19 y, luego del regreso de festivales y reanudación de eventos pendientes -como fue el caso de Rammstein que pospuso eventos por dos años-, este jueves 20 de octubre se confirmó que la gira que Def Leppard y Mötley Crüe tuvieron en Estados Unidos durante el 2021 también estará en America Latina y Europa, por lo que México sí está confinado con dos fechas en los siguientes recintos.

De acuerdo con lo expuesto por ambas agrupaciones que alcanzaron la fama durante la década de los 80, el primer lugar que visitaran en tierra azteca será el 18 de febrero en el Foro Sol de la capital mexicana, para que después arriben a la sultana del norte el 21 de febrero donde habrán vibrar al Estadio Banorte con sus más grandes éxitos. Cabe destacar que Poison y Joan Jett son artistas que se unieron a los antes mencionados en Estados Unidos pero en México no se sabe si también serán parte de ambas presentaciones.

De acuerdo con Ocesa, la empresa que se encargará de toda a logística, la preventa será el día 26 de octubre para ambas presentaciones y los afortunados serán los tarjetahabientes de CitiBanamex quienes adquieran las primeras entradas, mientras que la venta general será a partir del día 27 de octubre para el resto de los ciudadanos que no tengan una tarjeta de crédito del banco antes mencionado.

Esta gira ya se manejaba como un rumor desde hace meses cuando a través de Twitter el bajista de Mötley Crüe, Nikki Sixx informó que el siguiente plan para la agrupación y hasta para los británicos sería una gira por América Latina y claro, México estaba entre sus planes; sin embargo, no había detalles que revelaran una posible fecha y claro, si tampoco estarían los mismos artistas que recorrieron todo el país gobernado por Joe Biden.

Foto: Twitter

Los precios de las localidades aún no se han revelado a detalle pero se estima que vayan desde los tres mil a los 600 pesos en cada uno de los recintos que visitarán. En tanto, los pases especiales denominados 'Gold', es decir, los que incluyen una convivencia y la foto del recuerdo con los artistas, son de hasta 30 mil pesos para los intérpretes de Hysteria o Pour Some Sugar on me, mientras que serán de más de 50 mil pesos para los intérpretes de Home sweet Home o Live Wire.

Foto: Twitter @marchenajr

Fuente: Tribuna