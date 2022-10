Tras años en Televisa y rechazo por 'gordita', actriz acaba en silla de ruedas y llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz, quien lleva varios años trabajando para Televisa y ha confesado que los productores no la contratan por sus kilos de más, dejó sin palabras a los televidentes debido a que esta mañana de jueves 20 de octubre apareció en el programa Hoy usando una silla de ruedas. Se trata de la talentosa Romina Marcos, quien sufrió una fuerte lesión que casi le cuesta su participación en el reality Las Estrellas Bailan en Hoy.

La talentosa joven de 27 años tiene una gran carrera en el medio artístico pues hija de la reconocida e irreverente Niurka Marcos. Realizó sus estudios en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa y ha la fecha ha podido participar en varios episodios del programa unitario Como dice el dicho, la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia? producida por su expadrastro Juan Osorio y el reality Inseparables: Amor al límite.

Romi tuvo que bailar en silla de ruedas

Hace un tiempo Romina sorprendió a todos sus seguidores pues confesó que había decidido retirarse los implantes mamarios para cuidar su salud y además presumió nueva figura al bajar al menos 18 kilos. Sin embargo, la actriz sorprendió al confesar que se arrepentía de haber perdido peso asegurando que cuando "era gordita era más feliz" y denunció que en el mundo del entretenimiento seguían habiendo muchas limitantes por el físico:

Estoy en 59 kilos, que la neta estoy súper bien y me siento súper bien pero todavía hay dentro de mí una cosa como de 'tienes que bajar, tienes que bajar' porque para ser actriz, para estar en una serie o en cualquier cosa de mi trabajo todavía no estoy lo suficientemente flaca", declaró ahogada en llanto.

Fuente: Internet

Mientras que la mañana de este jueves 20 de octubre la hermana del joven actor Emilio Osorio se enfrentó a una nueva complicada situación pues tuvo que salir a bailar en una silla de ruedas en Campeón de campeones (el reality del matutino Hoy) debido a que resultó con una terrible lesión: "Tengo una fisura en el huesito del dedo gordo del pie izquierdo y aunque me siento bien, es una fisura que se tiene que cuidar", explicó ante Galilea Montijo.

Romi logró conmover a todos en el foro, incluso la conductora Andrea Legarreta casi rompió en llanto, luego de presentarse en silla de ruedas al lado de su pareja Josh Gutiérrez y fueron ovacionados. No obstante, a quien no le agradó para nada su coreografía fue a la maestra Ema Pulido, quien les dio una muy baja calificación por tratar de "dar lástima": "Perdón pero si van a usar un elemento en la pista, tiene que bailar, no nomás para pararme y sentarme y mover las manos".

Fuente: Tribuna