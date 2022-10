Tras el estreno de 'Siempre Reinas', Laura Zapata se le va con todo a Lucía Méndez: "Engreída"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A casi tres semanas del estreno del exitoso reality show de Netflix, Siempre Reinas, las actrices Lucía Méndez y Laura Zapata no han parado de dar de qué hablar en sus respectivas redes sociales, esto es debido a la evidente molestia que la villana de Rosalinda despertó en la protagonista de Colorina, quien no hizo el más mínimo intento por ocultar el descontento que le causó que la hermana de Thalía estuviera en el show.

De acuerdo con datos de la propia audiencia en redes sociales, parece ser que muchas personas no estuvieron de acuerdo con la actitud de "diva" que Lucía mostró a lo largo del show de telerrealidad, ya que, muchos resaltaron que se comportaba de manera prepotente con las demás actrices invitadas, siendo Laura quien se habría llevado la peor parte. Pese a ello, el reality obtuvo un gran nivel de aceptación principalmente por la participación de Sylvia Pasquel, Lorena Herrera y por la misma villana de María Mercedes, quien reivindicó su postura ante la gente, ya que, previo a que se presentara el programa entró en polémica tras, presuntamente, llamar "flojos" a los mexicanos, en una entrevista.

Si bien, cualquiera podría considerar que la rivalidad entre Méndez y Laura era una parte más del programa, lo cierto es que el descontento entre ambas señoras escaló hasta las redes sociales, ya que, a pocas semanas del estreno de Siempre Reinas, Laura mostró una captura de pantalla en la aplicación del pájaro azul donde demostraba que Lucía la habría bloqueado, lo que dejaba en claro que, quizás, su enemistad era genuina.

Recién el pasado miércoles, 19 de octubre, surgió el rumor de que, debido al éxito del programa, Netflix se había planteado la idea de realizar una segunda temporada, pero sin la colaboración de Laura, aunque Lucía sí habría vuelto a ser invitada, hecho que habría salido a la luz durante el tour de prensa del show. Dicho rumor le llegó a Zapata gracias a una usuaria de Twitter, identificada como 'Doña Carmelita', quien recalcó que si volvían a incluir a la actriz del Extraño retorno de Diana Salazar, estarían cometiendo un error.

Derivado de ello, Laura Zapata contestó el tuit de su seguidora y desmintió la posibilidad de una segunda temporada, argumentando que es algo que aún no se pone sobre la mesa, aún así no desaprovechó la oportunidad para irse en contra de Lucía a quien le dijo de todo: "Mi querida Carmelita: Lo que se vio en este mini tour de medios de la engreída autonombrada diva con la productora fue un cuatro que le puso a la ingenua productora (eso me dijo) para poder medio sacar la mal arreglada cara después del arrastrón que ha recibido en redes".

Créditos: Twitter @LAURAZAPATAM

Laura prosiguió su mensaje resaltando que era consciente de que la gente no se encontraba contenta con el desempeño de Méndez en el show: "Si ves todos los comentarios son de vergüenza ante su prepotencia y mam... (...) Parte me imagino que (los productores) deben estársela pensando muy bien ante el fracaso de la diva en esta historia. Solo sus fans han dicho algo bueno, que no les queda de otra. Es muy fuerte darse una vueltecita a leer los comentarios internacionales y su petición de otra reina pues esta salió lacaya", declaró la famosa.

Créditos: Twitter @LAURAZAPATAM

Fuentes: Tribuna, Twitter @LAURAZAPATAM