Tras pedirle que no se case con Irina Baeva, mamá de Geraldine manda nuevo mensaje a Gabriel Soto

Ciudad de México.- Doña Rosalba Ortiz, madre de la querida actriz de Televisa Geraldine Bazán, de nueva cuenta logró desatar tremendo revuelo entre los medios de comunicación debido a que recientemente realizó nuevas declaraciones para su exyerno Gabriel Soto. En un encuentro anterior con la prensa, la señora le había recomendado al galán de telenovelas que no se case con su guapísima prometida Irina Baeva.

Como se recordará, en las últimas semanas se ha estado especulando que el intérprete de melodramas como Te acuerdas de mí y Sortilegio se estaría enfrentando a una crisis con la actriz nacida en Moscú, Rusia pues presuntamente su relación se ha venido desgastando ante la suspensión de su enlace matrimonial. No obstante, ellos siguen afirmando que están juntos y que los planes de boda continúan.

Días atrás en un encuentro con la prensa, doña Rosalba le dijo a Soto que aún estaba a tiempo de arrepentirse y señaló que ella le recomendaba que no se volviera a casar: "(Para qué se casa), para qué hacen un vínculo matrimonial que después le va a costar dinero, tiempo, esfuerzo y sufrimiento", expresó la señora augurando un divorcio. En ese sentido, ahora la mamá de Geraldine volvió a hacer otras inesperadas declaraciones.

Reporteros del programa Hoy y otros medios captaron a la señora Ortiz en la alfombra de los Premios Metro, donde lució un velo musulmán en protesta contra la opresión de las mujeres en Medio Oriente, y nuevamente fue cuestionada sobre la presunta ruptura entre su exyerno y Baeva: ""A Gabriel (le digo) que tiene una familia, tiene hijas, tiene más de donde cobijarse", opinó la abogada mexicana.

Y aunque en otras ocasiones Rosalba ha dicho pestes de Gabriel, quien fue señalado de serle infiel a Bazán con Irina, en esta ocasión le mostró su apoyo y no dejó de elogiarlo: "Gabriel siempre va a ser parte de mi familia, porque mis nietas llevan sus sangre, es su papá, además, siempre ha sido muy buen proveedor y muy buen papá, ya lo que él haga de su vida personal, solo le corresponde a él, nada más que debe de tener cuidado por las consecuencias civiles y familiares que pueda tener para él".

Tras asegurarle que ella y sus nietas, Alexa Miranda y Elissa Marie, siempre estarán para apoyarlo, Ortiz tuvo una peculiar reacción cuando se le preguntó si le gustaría una reconciliación entre el galán de 47 años y su guapísima hija: "No, no, no". Además de que también confirmó que Geraldine sigue soltera: "¿Cuál yerno? ¿Cuál nueva (pareja)? Nada más inventan".

