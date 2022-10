Adiós Televisa: Tras 13 años al aire y kilos de más, conductora rompe en llanto y renuncia a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa conductora, quien en 2009 debutó en las filas de Televisa al unirse al elenco del polémico programa Se Vale, decidió renunciar al programa Hoy este viernes 21 de octubre. Se trata de Mariana Echeverría, quien hacía pareja con Moisés Muñoz en el reality de baile Las Estrellas Bailan en Hoy en su edición 'Campeón de Campeones', sin embargo, anunció sus motivos para salir del aire ahogada en llanto.

Como se recordará, Mariana debutó en la televisora de San Ángel hace 13 años y tras su participación en Se Vale, se unió a otros programas como Guerra de chistes y Me Caigo de Risa, donde forma parte de la 'Familia Disfuncional'. En 2019, la conductora se casó con Óscar Jiménez, portero del América y dio a luz a su primogénito Lucca en 2020. Tras enfrentar críticas por subir 12 kilos durante su embarazo, la ganadora de la primera temporada del reality volvió por la revancha.

No obstante, ya no regresó con su pareja Lambda García, sino que le asignaron como pareja al exfutbolista Moisés Muñoz, lo que no resultó del todo bien. Y es que luego de apenas dos semanas, Mariana anunció su salida entre lágrimas: "No quiero hacer muy larga esta historia, por respeto a mis compañeros, al jurado, al público. La realidad es esta: es un reality show, es un concurso de baile 'Campeón de Campeones'".

Y agregó entre lágrimas: "Yo me senté con Andrea cuando me invitó a participar aquí y me emocioné demasiado en querer estar porque soy una persona entregada, perseverante, cumplida y yo le comenté que no sabía si podía lograrlo por cuestiones personales y de compromisos laborales y todo". Además, comentó que tampoco coincidieron en horarios ella y Moi: "No iba a estar Lambda conmigo tampoco, que la verdad hicimos una increíble pareja. Los dos teníamos el mismo objetivo y al final no pudo estar".

"Me tocó de pareja Moi... que sinceramente no compaginamos como pareja, esa es la realidad... y acepté el reto pero sabía que en algún determinado momento me tenía que salir. No me hubiera gustado salir así porque no soy así, porque mi carrera nunca ha sido así pero hoy me toca pedir disculpas al público, a los jueces, a mis compañeros, porque no pudimos ensayar y el 'no puedo' a veces en mi cabeza no va. A veces hago todo lo posible por hacerlo aunque me tenga que partir en 20 pero pues no se pudo", señaló.

Finalmente, se disculpó y cedió su lugar a otra de las parejas en la competencia: "Nuestros horarios de chamba y personales no cuadraban. Moi hoy podía, yo hoy no podía... buscábamos horarios y el día a veces, 24 horas, hay que comer, hijos, chamba y no pudimos. No quiero que sea una justificación, yo solo vine a pedir una disculpa y agradecer por la oportunidad de haber estado en esta pista que representa tanto para mí y que mis compañeros no merecen que nosotros sigamos mientras no estamos dando el cien".

Fuente: Tribuna