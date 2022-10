Adiós TV Azteca: Tras acabar de indigente y 13 años al aire, corren a conductor de 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un controversial presentador y actor, quien se unió a TV Azteca hace más de 13 años, se llevó desagradable noticia hace unos momentos pues lo corrieron del programa Venga la Alegría. Se trata de Joss de 'Los Destrampados', quien junto a su hermano Oskarín ha formado la dupla de payasos más famosa de la empresa del Ajusco y que este viernes quedó eliminado del reality ¡Quiero Bailar!.

Joss se sumó al elenco del matutino que le hace la competencia al programa Hoy desde 2011, pues anteriormente solo trabajaban detrás de cámaras. Primero acudieron al proyecto solo para cubrir al entonces conductor Fernando del Solar (qepd) en su show de chistes, ya que se ausentaba con frecuencia por su lucha contra el cáncer, durante solo una ocasión y luego la producción decidió contratarlos de fijo.

Joss y Fátima fueron eliminados

Desafortunadamente los televidentes del Canal Azteca Uno ya no se han mostrado muy contentos con la presencia de ambos comediantes, quienes además son empresarios pues manejan su propio circo, en el foro y consideran que su sentido del humor ya es muy repetitivo. Hace unos meses Oskarín participó en la primera temporada de Soy famoso ¡sácame de aquí! y dio mucho de qué hablar por sus actitudes y pleito con otros concursantes.

Por otro lado, los internautas se le fueron a la yugular a Joss cuando armó tremendo berrinche porque la producción de Venga la Alegría decidió sacarlo del reality ¡Quiero Bailar! para meter a su hermano. De hecho hasta comenzó una huelga a las afueras de la televisora del Ajusco, donde durmió toda la noche como un indigente envuelto en una cobija y junto a un letrero que decía: "Bailar es mi sueño, quiero una oportunidad".

Tras no conseguir los resultados esperados en el pasado concurso, durante este 2022 Joss recibió la oportunidad de participar de nueva cuenta en ¡Quiero Cantar! pero no con su hermano sino con su esposa Fátima, pero lamentablemente este viernes 21 de octubre quedaron fuera de la competencia. La pareja defendió su estancia en el concurso interpretando a duelo el tema Yo sin tu amor pero no consiguieron agradar ni a los jueces ni al público.

Los televidentes se le fueron a la yugular al 'Destrampado' y a la madre de su hija Caeli pues los acusaron de "tratar de dar lástima" ya que antes de presentarse en el escenario mostraron un video en donde Fátima rompe en llanto pues cuenta que tiene muchos problemas familiares, como que su madre está enferma, y que por ello no está dando el 100. Finalmente a Joss y su esposa no lograron convencer a la audiencia y fueron eliminados.

