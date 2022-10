Adiós 'VLA': Tras 10 años en TV Azteca y cirugías, actriz vuelve a Televisa y se une a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien formó parte de TV Azteca durante más de 10 años y hasta estuvo en el programa Venga la Alegría, causó tremendo revuelo debido a que la mañana de este viernes 21 de octubre apareció en el programa Hoy presumiendo su primer gran proyecto en Televisa. Se trata de Bárbara de Regil, quien se encuentra a solo unos días estrenar el melodrama Cabo.

La actriz mexicana de 35 años comenzó su carrera en la empresa de San Ángel desde 2009 participando en un reality del Canal Telehit pero un par de años más tarde decidió cambiarse a la televisora del Ajusco, donde se dio conocer por actuar en melodramas como Bajo el alma, Secretos de familia, Amor cautivo, Así en el barrio como en el cielo y la exitosa serie Rosario Tijeras, cuyas tres temporadas fueron un éxito rotundo.

No obstante, el pasado año Bárbara, quien ha sido señalada por abusar de las cirugías, dejó sorprendidos a todos sus seguidores y fans pues renunció a su contrato de exclusividad con la televisora de Ricardo Salinas para unirse a las filas de Telemundo para protagonizar la serie Parientes a la fuerza junto al galán brasileño Guy Ecker pero se dice que el proyecto habría sido todo un fracaso y que por ello los ejecutivos de esta cadena optaron por no ofrecerle otro proyecto.

Se llegó a pensar que la conocida 'Chica Fitness' acabó vetada del Canal Azteca Uno por esta traición pero no fue así y hace unos meses se le pudo ver de invitada especial en el foro de Venga la Alegría. Sin embargo, De Regil ya dejó claro que no pretende regresar a esta empresa debido a que durante este 2022 firmó su primer contrato para protagonizar en Televisa la novela Cabo al lado del galán chileno Matías Novoa.

De hecho durante la mañana de este viernes 21 de octubre Bárbara, quien posee uno de los cuerpos más envidiados del mundo del espectáculo, apareció en el programa Hoy para hablar de su nuevo proyecto producido por 'El Güero' Castro y lo contenta que está del estreno este lunes 24 de octubre. La madre de la influencer Mar de Regil confesó que aunque ella cuida muchísimo su figura tuvo que subir de peso para interpretar al personaje de Sofía:

'Sofía' tiene 27 años y me tocó subir de peso para que me viera más redondita de la casa y estoy feliz con 'Sofía' porque ama incondicional, se entrega incondicional y eso me encanta de ella", platicó De Regil.