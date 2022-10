Adiós 'VLA': Tras veto de Legarreta, exprotagonista de TV Azteca debuta en Televisa y llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa exprotagonista de TV Azteca, quien tras 10 años en el Ajusco este 2022 hace su debut en telenovelas de Televisa, aparece en el programa Hoy. Se trata de Bárbara de Regil, quien hace unos meses recibió controversiales burlas de parte de las conductoras del matutino, Galilea Montijo y Andrea Legarreta, sobre todo de esta última, luego de que trascendiera la noticia de que estaría trabajando en San Ángel.

Como se recordará, el año pasado la actriz fue captada en las instalaciones de Televisa luego de estar una década en la competencia participando en melodramas como Bajo el alma y Rosario Tijeras. A su llegada, fue recibida con desatinados comentarios de conductoras del programa Hoy, que para muchos fueron humillantes. Por su parte, Legarreta dijo sarcásticamente: "qué tal, aquí tanto desempleo que hay ¿verdad?", mientras que Arath de la Torre señaló que estaba vendiendo sus proteínas y Galilea solo se reía.

Aunque Bárbara señaló después que no lo tomó como una humillación o el inicio de un pleito, se dijo que ambas presuntamente habrían mandado vetarla, ya que no tenían una buena relación, aunque esto meses después quedó desmentido pues se confirmó que Bárbara fue elegida por el productor José Alberto 'El Güero' Castro para protagonizar Cabo con el actor chileno Matías Novoa y Diego Amozurrutia como antagonista. El estreno es este próximo lunes 24 de octubre por Las Estrellas.

Ahora, Bárbara aparece en las pantallas de Hoy luego de estar en Venga la Alegría pues lucía espectacular en su sesión de fotos para el melodrama. Este es el primer protagónico de Bárbara en la televisora y las cámaras del programa Hoy la acompañaron a los promocionales. En entrevista, dijo: "No siento un compromiso ni un reto, solo me concentro en dar lo mejor de mí y hacer el trabajo que siempre hago que es con 100 por ciento de emociones, mente y corazón. Siempre se lo dejo a Dios", compartió.

Sobre su personaje, mencionó: "'Sofía' es una chavita, lo cual me tiene muy feliz, muy amorosa muy decidida, muy directa, la hemos hecho muy directa y me encanta que diga lo que siente". Cabo contará con locaciones espectaculares y la actriz sostuvo: "Es lo que más me tiene feliz, me tiene muy feliz filmar en Los Cabos y en La Paz aunque estamos a 38 grados a veces y estoy deshidratándome, es bien bonito, el cielo, el mar y los colores", finalizó.

Fuente: Tribuna