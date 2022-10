Concursante de 'MasterChef Celebrity' denuncia juego sucio y amenaza con irse del show

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A exactamente dos meses del inicio de MasterChef Celebrity, parece ser que la cocina más grande de TV Azteca está en llamas y es que, una de las concursantes denunció a través de sus redes sociales 'juego sucio', ya que, según ella, durante la última emisión le habrían hecho trampa con cierto platillo, por este motivo ella pidió que la sacaran del programa o de lo contrario "ardería Troya".

Se trata de Karla Sofía Gascón, quien desde hace varias semanas fue denominada como la 'villana de la temporada', por lo brutalmente honesta que podría resultar para algunos de los televidentes y es que, la actriz de Rebelde (2022) no ha dejado de dar de qué hablar desde que comenzaron las transmisiones, al grado en el que algunos televidentes han utilizado sus redes sociales para expresar el descontento que les ocasiona ver a Sofía quejándose por diversas causas.

Fotografía de Karla Sofía Gascón en 'Venga la Alegría'

Aún así, la actriz de origen español había declarado a través de sus redes sociales que si ella hacía ese tipo de cosas era únicamente por diversión, ya que, en realidad no había ofendido a nadie, más allá de ponerles "apodos infantiles". Tal es el caso de Lorena Herrera, a quien en alguna ocasión bautizó como 'Doña perfecta', así como también ha declarado abiertamente que desea que todos pierdan porque era su anhelo ganar la competencia, aunque esto cambió recientemente.

Todo comenzó durante la tarde de este viernes, 21 de octubre, cuando compartió un contundente mensaje en donde se le veía a ella junto a los demás miembros de su equipo de esta semana. En el texto publicado en su cuenta de Instagram declaró que le habían hecho "trampa" cuando preparó sus peras al vino, pero no solo eso, también declaró que también habían saboteado la participación de su equipo, cuando no aceptaron su platillo y si el de la competencia que constaba en ser carne con costra, por lo que le advirtió a los chefs que ya quería salir del show.

No solo me hicieron trampas a mí con las peras cuando Gavito presentó un plato que no era la reproducción de la chef, hicieron trampas a todo mi equipo cuando subieron el trozo de carne con costra, que no se podía ni cortar, del otro conjunto. O sea, trampa doble, trampa bien gorda. Prefiero salir este domingo a tener que soportar más artimañas. Se lo pido chefs, sáquenme o arderá Troya.

Karla Sofía Gascón pide irse de 'MasterChef Celebrity'

Aunque esta no fue la única ocasión durante el día que Karla envió una fuerte advertencia hacía los chefs del programa de telerrealidad, ya que, previamente escribió un mensaje en donde se le podía percibir molesta, mismo que fue publicado en la aplicación de la cámara multicolor, donde afirmó que no podría soportar permanecer una semana más en el programa: "No puedo más. Esta semana no la voy a aguantar, quiero irme de MasterChef Celebrity", aún así sus fans le dieron ánimos para continuar en el concurso, dado a que ella le ponía 'sazón' al show.

