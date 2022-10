"Espero que te acuerdes de mi": Con este VIDEO, confirman tercera temporada de 'Soy tu fan'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado 8 de septiembre llegó a las salas de cine la película basada en la serie Soy tu fan, misma que en México se convirtió en todo un éxito luego de haber arrasado con la audiencia juvenil en Argentina, ya que basta recordar, el proyecto nació en el sur de América Latina pero el encabezado en tierra azteca por Ana Claudia Talancón y Martín Altomaro fue más largo y relevante al grado de pedir apoyo a la creadora para un proyecto cinematográfico.

A diferencia de lo que se vio en la pantalla chica, la película recién estrenada muestra que 'Charly García' y 'Nicolás Cruz', personajes protagónicos de esta historia, continúan en la búsqueda del "felices por siempre"; incluso, se pudo observar que pese a que han pasado 10 años de diferencia entre la cinta y la serie, ambos personajes siguen sin estar juntos, lo que si bien fue algo desolador para los fans, a la vez ha dado un giro de alegría pues se confirmó la tercera temporada en donde ya se espera ver qué pasará entre ambos.

Lanzan aspectos de la grabación de la tercera temporada de 'Soy tu fan'

Si por alguna razón todavía no ves la cinta, puede que las siguientes líneas sean una especie de spoiler, ya que pudimos conocer que luego de la abrupta separación entre 'Charly' y 'Nico', él siguió su vida al lado de 'Marcela', personaje interpretado por la actriz argentina Dolores Fonzi y quien en la versión original hace el papel de Ana Claudia Talancón. Este personaje no fue una coincidencia ya que en esta nueva temporada seguirá presente en la vida no solo de 'Charly' y 'Nico', sino también de 'Rocío' (Maya Zapata), 'Fernanda' (Joana Murillo), 'Iñáki' (Juan Pablo Medina) y 'Vanessa' (Edwarda Gurrola), por mencionar algunos.

Aspectos de la película 'Soy tu fan'

A través de las redes sociales, el elenco de la serie ha compartido aspectos de la grabación de la tercera temporada, misma que no tiene una fecha de estreno pero la cual se sabe, estará disponible a través de la plataforma de streaming Star Plus, misma que podría subir las temporadas 1 y 2 al igual que la película días previos al estreno oficial, pero dichos detalles se revelarán en los canales ofíciales de esta empresa.

"Sí amigos, volvemos con una nueva temporada de 'Soy Tu Fan'. Estamos muy felices de estar de nuevo en set y de compartirlo con amigos. Muy pronto disponible en Star+", escribió la actriz Edward Gurrola.

Este video de menos de un minuto de duración permite conocer cuál es el sentir de los actores respecto a que pese a los años, el proyecto sigue estando vigente. Juan Pablo Medina, actor que ha conmovido al público por seguir adelante pese a haber atravesado por la amputación de su pierna, remarca que si bien la tercera temporada demoró en hacerse, este ha sido uno de los proyectos más importantes de su vida.

