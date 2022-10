"Hipócrita mentirosa": Tunden a Meghan Markle por asegurar que renunció a papeles donde era denigrada

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- La esposa del Príncipe Harry, la exactriz y ahora duquesa de Sussex, Meghan Markle, sigue estando en el ojo del huracán, ya no tanto por asuntos relacionado con la realeza y los supuestos desplantes que la orillaron a renunciar a la corona británica, sino porque ahora declaró que uno de los principales motivos por los cuales renunció a su papel en el proyecto Deal or No Deal fue porque se cansó de ser la 'chica bimbo', término que se le da a las mujeres que son consideradas solo una cara bonita y de cuerpo atractivo pero con poca inteligencia, lo que insisto ahora no quiere que sea un ejemplo para su hija, Lilibet de un año de edad.

Markle aseguró que ese tipo de papeles donde era reducida a "una tonta", la denigraban a tal grado que prefirió renunciar a ellos y apostar por aquellos que la llevaran a repuntar su carrera; sin embargo, este nuevo discurso no parece ser del agrado de los internautas quienes ahora la critican y tachan de "hipócrita" pues en otros proyectos no solo tuvo escenas candentes, sino que hasta en 90210 le practicó sexo oral a otro personaje, algo que la denigraba más que en Deal or No Deal donde posaba con un maletín.

Meghan Markle en 'Deal or no deal'

"AÑOS después de que te fuiste de 'Deal or No Deal' por ser tratada como una tonta', asumiste papeles dando mamad… a hombres en autos en '90210', quitándote la blusa para asar hamburguesas en 'Mens Health', tuviste un montón de escenas de sexo en 'Suits'", fue uno de los comentarios que se lee en redes sociales.

Antes de ser la novia del hijo menor del actual monarca, el rey Carlos III, Markle ya era blanco de críticas pues medios británicos aseguraban que en su afán de querer ser reconocida, se valió de los hombres más famosos de la industria hasta que llevó a conocer al royal, lo que le daba no solo más estatus social sino que además la reconocía como alguien importante. De ahí que tras su salida y hasta las declaraciones que hizo a la periodista Oprah Winfrey donde insistió que la discriminaron, ha sido motivo para recordarle que hace uso de un discurso de víctima cuando claramente no lo es.

Dichas criticas resaltaron más cuando en redes sociales se comenzó a difundir la escena que grabó para la serie 90210 en donde comparte pantalla con el actor Dustin Milligan quein personificaba a 'Ward' y a quien 'Wendy', personaje de Meghan Markle le dala placer oral. "Te has objetificado A TI MISMA", "No eres una niña víctima" o "¡Es una hipócrita mentirosa!", son algunos de los comentarios que se leen en esta publicación.

Escena de la serie '90210'

Tras ser tendencia este doble discurso de la esposa del Príncipe Harry, algunos de sus compañeros no dudaron en defenderla al asegurar que en su rol de actriz, tenía que asumir el papel que le ofrecieron con la intención de hacerse de renombre en la industria, lo que no la identificaría a ella como persona aunque esto no fue suficiente para recordar que en el libro que en Inglaterra recientemente se lanzó, aseguran que su interés en llamar la atención incluso la llevó a obligar a su esposo a compara su situación con la de la Princesa Diana.

"Cuando eres un artista, tomas el concierto. Toma el trabajo. A veces, estás en un traje de Bozo, a veces tienes una nariz grande, y así es como es", dijo al actriz Whoopi Goldberg quien defendió a la duquesa.

Fuente: Tribuna