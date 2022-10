Luto en Televisa: Tras dejar TV Azteca, Andrea Escalona abandona 'Hoy' y reaparece con gran tristeza

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La controversial conductora Andrea Escalona, quien trabajó durante 12 años en TV Azteca y luego se unió a las filas de Televisa, tiene muy preocupados a sus seguidores y fans debido a que este viernes 21 de octubre salió del aire y abandonó repentinamente el programa Hoy. Asimismo utilizó sus redes sociales para compartir que se encuentra de luto y con una gran tristeza debido a una terrible pérdida.

Escalona, quien inició su carrera en el Ajusco actuando en telenovelas como Súbete a mi moto, La heredera, Machos y Cielo Rojo, ya había informado a la audiencia del Canal de Las Estrellas que en el mes de diciembre dejaría el matutino porque para ese entonces ya estaría a punto de dar a luz, no obstante, ella siempre manifestó que su intención no era dejar de trabajar y hasta propuso "parir en vivo":

En diciembre, como el 20 nace el bebé, tengo que ver cuánto tiempo. Casi me la quería aventar de que de ahí irme al hospital", declaró al youtuber Edén Dorantes.

Aunque sus planes eran continuar trabajando, la mañana de este viernes 21 de octubre la hija de Magda Rodríguez (qepd) brilló por su ausencia en el programa Hoy e incluso hasta una nueva conductora llegó a reemplazarla. Este día el elenco estuvo integrado por Andrea Legarreta, Raúl 'El Negro' Araiza, Tania Rincón, Paul Stanley y los invitados Manelyk González y Luis 'Potro' Caballero de Las Estrellas Bailan en Hoy.

El par de bailarines que participan en Campeón de Campeones se hizo cargo de conducir varias secciones que lidera Andreita como La Nube. Aunque hasta el momento se desconoce la razón por la que esta presentadora no se presentó a trabajar en la televisora de San Ángel, es posible que no sea un buen día para ella ya que este viernes su fallecida madre estuviera cumpliendo años de no haber muerto aquel 1 de noviembre del 2020.

Como se sabe, la exproductora de Hoy Magda Rodríguez perdió la vida la mañana del domingo 1 de noviembre, justo cuando se encontraba en la cima del éxito pues tenía tres programas al aire. Durante esta mañana 'La Escalona' conmovió a miles de usuarios y colegas del medio debido a que publicó una emotiva carta en el que le envía un mensaje a la llamada 'Reina del Rating' en el que sería su cumpleaños número 59.

¡Feliz cumpleaños mamita! a 2 años de esta foto, dos años que han pasado en un parpadeo y ha pasado de todo. Donde te he extrañado y dedicado todos mis días".

Andrea, quien pronto se convertirá en madre de su primer bebé, no para de asegurar que fue Magdita quien le envió esta bendición a su vida y además también dice que Marcos Estrada, papá del niño, también llegó a su vida por obra de su madre: "Gracias por esa bendición que mandaste intercediendo por mi con Los Ángeles y papá Dios, gracias por poner en mi camino a un buen hombre para compartir este regalo de la vida, Gracias por tu hermana que ha sido mi segunda mamá desde que no estás".

Dos años donde hay tristeza, perdida, aprendizaje. Es duro estar sin ti: tu sonrisa, alegría, poder de atracción, convencimiento, la mujer que creía más en mí", señaló 'La Escalona'.

