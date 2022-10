A más de 1 año de su divorcio, afamado cantante confiesa que no ha dejado de amar a su exesposa

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Durante la jornada de este viernes, 21 de octubre, una celebridad acudió a dar una entrevista en la que confesó que, a más de 1 año de su duro divorcio, aún no ha dejado de amar a su exesposa, incluso destapó que, pese a estar separados en el papel, él no dejaría de amarla. Esta declaración llega tan solo unos meses después de que este mismo hombre la acusara por no haber llegado a un acuerdo con respecto a la paternidad compartida de sus hijos.

Se trata del controversial rapero, Kanye West, quien en el mes de febrero del 2021 estuvo en el ojo del huracán, luego de que trascendiera la noticia de que su matrimonio de 7 años llegó a su fin, luego de que Kim Kardashian solicitó los papeles del divorcio, mismo que aún a la fecha continúa, pero actualmente está enfocado en la custodia de sus cuatro pequeños, North, de 9 años; Saint, de 6; Chicago, de 4; y Psalm, de 3.

Hijos de Kanye West y Kim Kardashian

Todo sucedió durante la mañana del día de hoy, cuando West acudió a brindar una entrevista en Piers Morgan Uncesored, donde reveló que si bien ya no estaba con la estrella de los reality show, afirmó que siempre la protegería y que la amaría de por vida. Incluso insinuó que no descarta la posibilidad de que, en algún momento, vuelvan a estar juntos, hasta bromeó con sus futuros nombres de pareja.

Puede que esté divorciado en el papel pero no estoy divorciado de la idea de ser protector (...) Su nombre ya no es West. Y mi nombre ahora es Ye. Si alguna vez volviéramos a estar juntos, ¿cuál sería nuestro nombre? ¿Kimye? (...) La amaré de por vida. Curiosamente, la protegeré", declaró

Estas declaraciones llegaron a tan solo una semana de que Kanye West acusara en Instagram a Kim Kardashian de presuntamente haber secuestrado a su hija Chicago, a principios de este 2022. Como algunos recordarán, el rapero señaló a la magnate del mundo de la moda por organizar una fiesta de cumpleaños secreta para su niña, en la que no invitó al también diseñador de modas. Este pleito revivió cuando la gente mostró su descontento hacía las playeras de 'White Lives Matter' que él mismo lanzó a la venta la Semana de la moda de París.

Y para todas las personas que son aficionadas a mi camiseta, ¿dónde estaban cuando no podía ver a mis hijos?", sentenció el famoso en la aplicación de la cámara multicolor

Kim Kardashian y Kanye West cuando eran pareja

A raíz de ello, la hermana de Kim, Khloé Kardashian entró a la pelea y le pidió a West que dejase de involucrar a su familia cada vez que tenía alguna polémica, ya que, desde su perspectiva, utilizaba a Kimberly como una forma de desviar la atención del público: "(Qué) deje de destrozar a Kimberly y de utilizar a nuestra familia cuando quiera desviar la atención (...) deje a ella y a la familia fuera de esto para que los niños puedan ser educados pacíficamente."; sin embargo, Kanye no se quedó callado y fiel a su estilo despotrico en contra de la millonaria familia, afirmando son unos "mentirosos" y acusando a la también modelo de secuestrar a Chicago "para que recuerde que su padre no está ahí", es decir, con ella.

