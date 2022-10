Se volvió hombre: Tras 11 años desaparecida de Televisa, exactriz de TV Azteca reaparece en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica villana de las telenovelas, quien estuvo desaparecida de la pantalla de Televisa durante 11 años y además trabajó para TV Azteca, sorprendió a los televidentes debido a que este viernes 21 de octubre reapareció en el programa Hoy con una impactante confesión. Se trata de Gabriela o Gaby Spanic, quien acaba de salir a defender a su hermana Daniela Spanic tras haber sido golpeada en la cabeza hace varias horas.

La también modelo hizo su debut en la empresa de San Ángel desde 1998 cuando protagonizó el melodrama La Usurpadora, donde también actuó su gemela, y luego se unió a otras producciones como Por tu amor, La Intrusa y Soy tu dueña, el cual marcó su retiro temporal de la televisora. En 2011 la atractiva venezolana, quien ha sido acusada de abusar de las cirugías, se unió a las filas de la empresa del Ajusco.

En esta nueva casa fue villana de novelas como Emperatriz, La otra cara del alma y Siempre tuya Acapulco, pero se dice que acabó vetada del canal tras salir en malos términos. Los ejecutivos de Televisión Azteca presuntamente acabaron molestos con Gaby por demandarlos por presunto incumplimiento de contrato en el 2016 y es que ella alegó que le quitaron la exclusividad cuando aún tenía un proyecto pendiente.

Antes y después de Gaby Spanic

Por fortuna, este 2022 Spanic logró que en Televisa le dieran una segunda oportunidad participando en el melodrama Corazón Guerrero, producido por Salvador Mejía, donde hasta se volvió hombre y apareció luciendo traje, corbata, peluca de cabello corto y hasta bigote en los episodios finales: "Es una gran oportunidad como actriz, es un gran reto actoral y me encantó, es algo que no había hecho antes, yo me estoy divirtiendo como niña... él hombre ve las cosas más prácticas y sufre menos", dijo sobre su transformación.

La mañana de este viernes 21 de octubre la actriz venezolana de 48 años volvió a aparecer en Hoy debido a que salió en defensa de su hermana Daniela Spanic, quien sufrió un golpe en la cabeza a manos de un hombre cuando se encontraba en los juzgados de la CDMX para el trámite de su divorcio. En una publicación en sus redes que retomó el matutino de Las Estrellas, Gaby culpa directamente a Ademar Nahun, exesposo de su gemela, del ataque:

Ella y yo estamos cansadas de tantas injusticias", declaró entre lágrimas.

La villana de los melodramas señaló que tanto ella como su hermana gemela sospechan que Ademar podría ser el autor intelectual del ataque y lo señalaron directamente en caso de que algo más les suceda, además de que resaltó que ella se encuentra bien y fuera de peligro. Como se recordará, Daniela ya había denunciado en diversas entrevistas que Nahun la sigue violentando pese a que ya pasaron más de 7 años de su divorcio.

Le han pasado muchas cosas. Yo estoy cansada de tantas cosas, pero aquí sigo de pie. Gracias a mi señor Jesús mi hermana esta bien", explicó Gabriela.

Fuente: Internet

Fuente: Tribuna