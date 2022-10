Se volvió mujer: Tras cambiar de género, estrella de TV Azteca arremete contra sus detractores

Ciudad de México.- El pasado 2018 un afamado actor decidió dar el paso e iniciar con su transición de género. Aunque actualmente ya es considerado por completo como una mujer, la ahora actriz ha denunciado en diversas ocasiones en su cuenta de Instagram que ha tenido que lidiar con la discriminación de la gente, tanto de sus seguidores como hasta de algunos compañeros de trabajo. Es por este motivo que la histrionista dejó en claro que llegará hasta las últimas consecuencias en contra de aquellos que la agredan.

Se trata de la participante de MasterChef Celebrity, Karla Sofía Gascón, quien anteriormente fue conocida como Carlos Gascón, famoso actor de origen español quien encantó al público en el año 2013 con la comedia Nosotros los nobles, también se le vio en diversas producciones de Televisa como Corazón salvaje, Llena de amor, Una familia con suerte y Hasta el fin del mundo; mientras que como Karla se le pudo ver en Rebelde (2022).

Karla Sofía Gascón / Carlos Gascón

Como algunos de sus fans sabrán, Karla no es una actriz que se tome a la ligera cuando hablan de ella, por lo que regularmente, se le puede ver exponiendo a los medios que llegan a utilizar calificativos como "mujer trans" o que directamente se dirigen a ella como Carlos. El pasado 12 de octubre mostró su descontento en contra de Lorena Herrera, su compañera en el reality show de TV Azteca, porque, mientras ambas estaban en el balcón la integrante de Siempre Reinas hizo preguntas que invadían la privacidad de Sofía Gascón.

Queridos fans (pagados o no, me vale) de Doña Perfecta (Lorena Herrera), efectivamente, al igual que ustedes a mí, yo no la aguanto a ella. Y me callo, por decoro, porque la conversación que tuve que tragarme ese día ahí arriba, haciéndome preguntas muy poco elegantes sobre mi sexualidad, no fue fácil, yo ya no sabía si tirarme del balcón.