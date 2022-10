Se volvió mujer: Tras casi morir y subir 18 kilos, galán de Televisa llega a 'Hoy' y aplasta a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido galán de telenovelas, quien se ha transformado en mujer varias veces y se ha divorciado en dos ocasiones, aparece en el programa Hoy y aplasta el rating de Venga la Alegría para anunciar que por primera vez, se casará por la iglesia. Se trata de Alexis Ayala, quien aunque ya sería su tercer matrimonio, planea tirar la casa por la ventana para apoyar a su prometida, la actriz Cinthia Aparicio quien es 28 años menor.

Como se recordará, Alexis lleva 33 años en Televisa y empezó su carrera artística en 1989, participando en el melodrama Cuando llega el amor. Luego actuó en telenovelas clásicas como Los parientes pobres, Tres mujeres, Atrévete a olvidarme, Amarte es mi pecado, Llena de amor, Lo que la vida me robó, Amar a muerte, Si nos dejan y Vencer la ausencia. Aunque se cree que ya no tiene contrato de exclusividad pues ha dado entrevistas a varios programas de TV Azteca.

Alexis Ayala en TikTok

En 2018, Alexis estuvo a punto de morir. Y es que el actor sufrió un infarto que lo llevó al hospital y a luchar por su vida. Aunque afortunadamente logró recuperarse, Ayala confesó que padeció depresión al no encontrar trabajo y subió 18 kilos. Poco a poco empezó a recuperar su físico luego de que en 2020 empezara a hacer videos para TikTok en los que incluso se transformaba en mujer, convirtiéndose en una sensación, aunque también recibió críticas.

Luego de que el año pasado anunciara su segundo divorcio de la colombiana Fernanda López, luego de que su primer matrimonio con la fallecida actriz Karla Álvarez fracasara, ahora Alexis da una entrevista exclusiva al programa Hoy, en la que cuenta detalles de su compromiso y sus proyectos, pues afirmó estar tan enamorado que se casará por la iglesia católica por primera ocasión: "Esa sí ya es exclusiva para ti, ya tenemos más o menos una fecha, en junio del 2023. Primero haremos una civil y luego haremos la religiosa", dijo.

"Yo nunca me he casado por la iglesia", contó. Además, mencionó que no pidió la opinión ni de su madre ni de sus hijas para dar el paso por el siguiente motivo: "yo no lee dije a nadie que le daría el anillo a Cinthia. Quise que fuera algo mío, muy mío y de ella. Ella obviamente no sabía que se lo iba a dar y fue tanta nuestra emoción que sí lo publicamos", manifestó. "Haremos una pedida formal, con los papás de Cinthia, con la familia que amamos, con mis hijas, con mi madre y ya hagamos una pedida formal y entonces ya hablemos de una fecha fija".

Y añadió: "Tenemos pensado algo en junio, pero irle para adelante", señaló. Por otro lado, confirmó que tiene dos proyectos en puerta en la televisora de San Ángel: una participación especial en el melodrama Senda prohibida de la productora Giselle González y la segunda es un proyecto con Carlos Bardasano, con quien ya había trabajado en Si nos dejan, donde dará vida a un villano.

