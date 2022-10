Shock en la farándula: Gloria Trevi le envía certero mensaje a su padre y lo hace llorar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado miércoles, 19 de octubre, Gloria Trevi causó sensación en sus redes sociales, aunque esta vez no fue precisamente por un concierto, sino porque abrió las puertas de la casa de sus padres por una razón de suma importancia. A su vez, la estrella de Zapatos viejos le envió un certero mensaje a su padre, lo que pudo haber provocado que el hombre fuera captado llorando en la mesa de su hogar.

Como muchos fanáticos de Trevi sabrán, hace dos días la cantante de Psicofonía de amor y No querías lastimarme decidió soltarse el cabello y vestirse de reina para celebrar el cumpleaños de su padre, mismo que se celebró en la casa de los progenitores de la cantante y aunque se trató de un festejo bastante íntimo, esto no impidió que el hombre de la tercera edad disfrutara de exquisitos manjares y hasta de un gran grupo de mariachis que fueron a tocarle en vivo.

Gloria Trevi baila con su papá

De acuerdo con las imágenes rescatadas por el programa Viva Lavi de Multimedios, Gloria Trevi no tuvo temor en sacar sus mejores pasos para bailar con su padre; sin embargo, el momento que resultó ser aún más conmovedor fue cuando todos juntos entonaron Las Mañanitas, ¿la razón? Parece ser que el progenitor de La Trevi no aguantó la ola de amor que estaba recibiendo en aquel momento y soltó a llorar.

Sin embargo, las cosas no se quedaron ahí, ya que, Gloria se aseguró de colocar un conmovedor mensaje hacía su papá en su cuenta oficial de Instagram, donde lo felicitó y se confesó agradecida con Dios por haber podido disfrutar de su progenitor mientras éste aún se encuentra con vida: "Feliz cumpleaños papito estoy realmente agradecida con Dios por ser tan bendecida no solamente puedo disfrutar de tu vida si no q eres un papá extraordinario te amo".

Gloria Trevi felicita a su papá en Instagram

Créditos: Instagram @gloriatrevi

Actualmente, Gloria Trevi se encuentra enfocada en su gira de conciertos Isla Divina, de hecho la noche del pasado jueves la habría pasado en Alburquerque, cosa que presumió a través de sus redes sociales, donde se llevó una gran ovación por parte de los fans que acudieron a verla: "Soy muy bendecida y lo mejor de todo es que lo sé y estoy muy agradecida Alburquerque, los amo", detalló la famosa.

Fuentes: Tribuna, Instagram @gloriatrevi