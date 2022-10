Sin dinero y desfigurada: Tras años en la cárcel y cirugías, exactriz de Televisa se une a Chapoy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una exactriz de Televisa apareció en el programa Ventaneando de TV Azteca pues reveló que acabó sin un peso al ser víctima de un fraude. Se trata de Paola Durante, quien estuvo años en la cárcel luego de ser involucrada en el asesinato de Paco Stanley en 1999. La exedecán apareció muy alterada en redes sociales al revelar que se había quedado sin sus ahorros de toda la vida.

Como se recordará, en 1999 cuando Paola tenía 24 años y era edecán del programa Una tras otra en el Ajusco fue acusada de conspirar en el asesinato del conductor Paco Stanley, padre de Paul Stanley, por lo que fue encarcelada durante dos años mientras era investigada por un crimen que no cometió. Paola luego fue declarada inocente y salió de prisión. No obstante, aunque se comprobó que no tuvo que ver, ha contado que hasta la fecha hay gente que la sigue llamando "asesina".

Durante reveló que por ese motivo se sometió a varias cirugías, cambiando drásticamente su apariencia física. Esto fue en un intento de que no al reconocieran por la calle, ya que quedó irreconocible. Tras cambiar su pelo rubio a uno oscuro, Paola apareció en algunos programas de Televisa y ahora aparece en el programa Ventaneando de Pati Chapoy dando una dura noticia, pues contó que fue estafada y perdió todo su patrimonio.

Paola Durante luce irreconocible

En exclusiva para Ventaneando, Paola Durante se dijo devastada pues fue estafada en un fraude, ya que perdió los ahorros de toda su vida. Afligida, contó: "Estoy apenas metiendo las cartas, me vaciaron mi cuenta entonces tengo que especificar muy bien lo que pasó, cómo fue la estafa porque fue todo mi dinero. De redes sociales ya lo bajé todo porque al parecer fue interno pero no pudo decir nada hasta que tenga mis cartas ya dentro de los correos".

Según lo que había platicado Durante, todo ocurrió hace unos días, cuando presuntamente le llegó un depósito de una suma muy grande de dinero y después alguien del banco le dijo se comunicó con ella para decirle que ella había pedido un préstamo y que tenía que pagarlo de inmediato. La famosa no pudo evitar romper en llanto y dijo que había sido una estafa telefónica a través de la cual le habían vaciado sus cuentas, perdiendo así todos sus ahorros.

Tengan mucho cuidado, los estafadores están peor que nunca. Yo sé que me veo fatal, pero tenía que contar esto", dijo.

Fuente: Tribuna