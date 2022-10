Terror en la música: Previo a estrenar su segundo álbum, reportan hospitalizada a Kenia Os

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los fieles admiradores y fans de la afamada cantante Kenia Os se encuentran sumamente consternados debido a que hace varias horas salió a la luz mediante redes sociales que habría sido hospitalizada y que sus siguientes presentaciones habrían sido canceladas. Como se sabe, la llamada 'Nini' se encuentra a solo unos días del esperado estreno de su segundo álbum K23.

Hay que recordar que hace unas semanas la también modelo e influencer de 23 años también generó alarma en el ambiente musical pues anunció que había tenido un accidente, con el cual acabó con el rostro golpeado. La intérprete de canciones como Mía Mía anunció a sus más de 14 millones de seguidores en Instagram que había sufrido un desmayo, por lo cual cayó al piso y esto provocó las terribles heridas.

Gente, vamos camino al hospital me acabo de desmayar y me pegué contra el suelo con mi boca, me siento estable", escribió Os.

La siguiente actualización de la intérprete oriunda de Mazatlán, Sinaloa fue por medio de Twitter, donde compartió una fotografía de ella, tapada por un cubrebocas y más tarde explicó se le había reventado la piel del labio y que se le rompió una carilla dental, además de que los médicos le hicieron varios estudios: "Me están haciendo estudios de corazón y sangre. Gracias por todas sus bonitas vibras", señaló.

Al parecer Kenia siguió con nuevos problemas de salud pues según la información presentada por el influencer de espectáculos Pablo Chagra, en estos momentos se encuentra hospitalizada y podría ser dada de alta hasta la siguiente semana: "Información de último minuto... Kenia Os está hospitalizada, pero no es para que se ataquen, no está en terapia intensiva, no es para le prendan el sirio pascual".

El conocido 'Chismillenial' asegura que la afamada cantante, quien comenzó su carrera siendo youtuber al lado de Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza, no está grave de salud y comentó que en realidad tuvo que hacer una pausa para descansar ya que ha estado sometida a mucho estrés: "Trae una carga de trabajo impresionante,y siempre la presión de estrenar algo te da un extra shot de nerviosismo", explicó.

Supuestamente la también empresaria se enteró que debía permanecer en el hospital desde la tarde del miércoles y por ello compartió algunos tuits en los que hace referencia a la situación que vive: "Si tienes salud, sé feliz y agradecido... todo va a salir bien", comentó. Pablo adelantó que Os saldrá del hospital hasta el lunes, pues los médicos se lo habrían indicado, y señaló que por fortuna sí podrá estar bien para el estreno de K23.

