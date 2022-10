Tras alzar la voz, Alejandro Camacho envía mensaje a actor de 'Se Rentan Cuartos' por "defraudarlo"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El actor de Televisa, Alejandro Camacho sigue alzando la voz y revelando detalles de la denuncia que interpuso por el delito de fraude contra el histrión de Se Rentan Cuartos, Paco Rueda, quien asegura lleva desaparecido casi dos años después de que le entregó una suma importante de dinero, por lo que le envió un fuerte mensaje.

Estoy tranquilo porque he tomado las determinaciones que uno tiene que tomar cuando te ocurre una situación desagradable como esta. Me acerqué al bufete de Olea, que es uno de los más importantes de este país, y estamos procediendo conforme a derecho", explicó el actor de 68 años al programa Ventaneando.

Sobre lo que le ofreció Rueda, el actor explicó: “Era una inversión, y entonces le entré a esa inversión y bueno, he tenido que recurrir a la legalidad para que se haga efectivo. Eran intereses, pero luego ya con el capital ya no. Lo he esperado durante 23 meses, he tenido mucha paciencia porque involucraba amistad, pero al ver que no asumía las consecuencias y pagaba lo que tenía que pagar, recurrí a mis queridos abogados”.

Tras no querer revelar la cantidad que le entregó a su colega, Camacho negó que se trate de una gran parte de su patrimonio como se había especulado. “Eso es una gran mentira, afortunadamente no tengo ese tipo de problemas porque soy un actor que siempre ha trabajado, vivo honradamente de mi trabajo y me va bien”, detalló.

Posteriormente, Alejandro confirmó que Rueda ya intentó hablar con su defensa legal para llegar a un acuerdo y terminar con el proceso ante las autoridades.

Así es, no sé si se puso de acuerdo con ellos, eso el bufete Olea lo está manejando, y yo ya no me meto en esa situación. Cualquier tipo de arreglo o acercamiento tiene que ser a través de los abogados", declaró.

Con relación al motivo por el que confió en su colega, el ex de Rebeca Jones explicó:

Yo siempre soy amiguero, quiero a mis amigos, creo en mis amigos, por eso tengo tantos amigos (…) tengo amigos de toda la vida y creo en la gente, entonces por esta situación nos conocimos haciendo una película muy padre en República Dominicana, me invitó a esta inversión y así se hizo. Desgraciadamente esta persona no ha cumplido con sus obligaciones”.

Por último, Alejandro Camacho aprovechó las cámaras del programa para enviarle un contundente mensaje a Paco Rueda. “Págame… sí, (así de sencillo) a eso se reduce”, dijo el artista antes de finalizar el enlace.

Fuente: Tribuna