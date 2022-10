Tras dejar de ver a su hijo, Ninel Conde le envía conmovedor mensaje: "Te amo por la eternidad"

Ciudad de México.- Desde el mes de abril del 2020, Ninel Conde ha librado una dura batalla en los tribunales contra su exesposo Giovanni Medina, quien se ha negado a permitir que el 'Bombón Asesino' vea a su hijo debido a que teme por la seguridad de él, sobre todo después de los hechos ocurridos con el otro exmarido de la cantante Larry Ramos, quien hace algún tiempo fue acusado de fraude.

Si bien en en el mes de noviembre de este 2021, la actriz de Rebelde (2004) obtuvo el permiso de las autoridades mexicanas para que ella pudiera visitar a Emmanuel a la casa de Medina, durante dos horas y bajo supervisión, lo cierto es que la famosa modelo decidió dejar de hacerlo a mediados de este año. Aunque esta decisión tomó por desprevenidos a muchos de sus fans, fue la propia Ninel quien decidió aclarar el por qué de su dura elección.

Ninel Conde y Emmanuel

Todo ocurrió durante una entrevista que Conde brindó a Ventaneando, el pasado 20 de junio, cuando confesó que se negaría a ver a su hijo hasta que le permitan visitarlo fuera de la casa de Giovanni, es decir en un sitio más neutral, ya que, acudir al lugar con su expareja presente permite que éste ejerza cierto nivel de violencia, pero ésta no estaría focalizada hacía ella sino hacía el niño, de 7 años.

Estoy luchando porque se cambie a lo mejor la estrategia y podamos avanzar, porque así solamente se ejerce cierta violencia. El día que el juez nos haga el favor de que se pueda llevar (a Emmanuel) a un parque o en un lugar imparcial, seré la más feliz de estar ahí. Mientras tanto, no se va a seguir dando esta situación, porque ya no. En tanto no se dicte en un lugar imparcial, no me pienso seguir presentando en donde aparentan que llego tarde, que no voy. Hacen toda una histora que yo no tengo tiempo de estar aclarando", declaró Ninel