Tras sufrir grave accidente, Eugenio Derbez reaparece en redes sociales y se ve mejor que nunca

Comparta este artículo

Puerto Vallarta, Jalisco.- A principios del mes de septiembre, el mundo de la farándula se sacudió después de que Eugenio Derbez sufrió un severo accidente por el que tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital, donde le confirmaron que tenía diversas fracturas. A 15 días de estos eventos el famoso publicó un video en donde se le vio postrado en cama y confirmó que su recuperación demoraría entre 6 meses a 1 año. A poco más de cuatro semanas de ello Eugenio apareció mejor que nunca en su cuenta oficial de Instagram.

Como algunos recordarán, el actor de CODA estaba pasando una jornada tranquila en su casa, mientras jugaba con un visor de realidad virtual. Según las propias palabras del famoso, él podía percibir que se encontraba en un edificio de 100 pisos y únicamente estaba parado en una tabla. Habría sido dicha vista la que provocó que cayera; sin embargo él no estaba en lo alto de una construcción, lo que provocó que todo su peso callera sobre los escalones.

El famoso relató en su video, publicado el pasado 18 de septiembre, que su codo fue lo primero en caer y este mismo empujo el húmero hacia arriba, lo que causó que el hueso se elevara, si bien no traspasó la piel, si logró moverse de una manera considerable. Eugenio narró que al caer escuchó un sonido similar a ramas secas tronar, a partir de ahí todo fue un intenso dolor para el actor de No se aceptan devoluciones.

Tras ello fue llevado de urgencia al hospital de Los Ángeles, en California y aún contra todo pronostico no podría ser operado, debido a que había tenido diversas fracturas, cinco de ellas fueron grandes; mientras que otras 10 fueron más pequeñas, motivo por el que tuvieron que ponerle 20 tornillos en el hombro. Derivado de esta penosa situación, el histrión de No eres tú, soy yo no volvió a aparecer en cámara hasta el pasado jueves, 20 de octubre.

En las imágenes se puede ver a Eugenio Derbez mejor que nunca mientras se encuentra en las afueras de un hotel de Puerto Vallarta, conocido como Westin. En el clip se puede ver al actor declarar: "Una probadita de Acapulco". Lo que confundió a sus seguidores por dos razones: la primera, él se estaba recuperando por su accidente; la segunda, ese lugar no estaba ni siquiera en Guerrero. Aunque ambas tienen explicación, se trata de un promocional que el propio esposo de Alessandra Rosaldo grabó antes de su incidente y la locación de la segunda temporada de Acapulco TV (show que se está promocionando) se grabó en Puerto Vallarta, por lo que no, aún no es posible saber cómo se encuentra el padre de Aislinn.

Eugenio Derbez anuncia la nueva temporada 'Acapulco TV'

Fuentes: Tribuna, Instagram @ederbez

q