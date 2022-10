Tras vender sus joyas para sobrevivir, estrella de 'Sale el Sol' hace lo impensable para 'ligar'

Ciudad de México.- A comienzos de esta semana, el programa de matutino de TV Azteca, Venga la Alegría transmitió una desgarradora entrevista en donde una querida conductora que llegó a trabajar en Sale el Sol y Hoy denunció que, conforme avanzan los años le ha sido cada vez más difícil obtener un empleo estable.Tan solo tres días después, esta misma celebridad hizo lo impensable, pero para 'ligar'.

Se trata de la querida conductora, Talina Fernández, quien actualmente ha logrado robarse el corazón de los fans de MasterChef Celebrity debido a la ternura y cariño que despierta en los televidentes en cada transmisión del show. Si bien, en el programa de telerrealidad se le puede ver con una actitud cálida y alegre, la realidad es que la celebridad de Hasta en las mejores familias ha pasado por tiempos sumamente difíciles, tal y como expresó en el mañanero del Ajusco el pasado martes, 18 de octubre.

Mi abuelo celebraba cualquier cosa regalando joyas y a mí me tocaron. Ya las vendí, mi amor. Pus sin lana... También vendí los abrigos, también vendí una casa que tenía en Tequesquitengo. Siempre digo: 'Ya nació quien me tire, pero no quién me deje en el suelo' (...) Y luego que te ven mayor y creen que eres tarada o que no tienes los chicharrones como las señoritas, pus no no tienes los chicharrones....", declaró la famosa para 'Venga la Alegría'