(VIDEO) Ángela Aguilar alerta a sus fans y da malas noticias: "Angelitos, ¡pasó una tragedia!"

Ciudad de México.- A pocos días de haber cumplido 19 años, Ángela Aguilar realizó un video en vivo para sus redes sociales, donde pretendía convivir con sus seguidores; sin embargo, en el proceso algo salió terriblemente mal, por lo que tuvo que publicar un segundo clip en donde dio las malas noticias. Pese a ello sus más de 8 millones de fans en Instagram no hicieron más que ofrecerle su apoyo incondicional.

Resulta ser que el día de ayer, viernes, 21 de octubre, la hija de Pepe Aguilar fue captada sumamente ansiosa y con los sentimientos a flor de piel, ¿la razón? La princesa del regional mexicano se encontraba a pocos minutos de lanzar su nueva canción, Qué agonía, misma que grabó en colaboración con la ganadora del segundo lugar de La Academia, tercera generación: Yuridia.

Ángela Aguilar y Yuridia

Créditos: Canal de YouTube de Yuridia

Vestida con un suéter oversize color rojo, una leggins negros y el cabello suelto, la nieta de Flor Silvestre no escondió su emoción al promocionar el tema que, probablemente se convertirá en su siguiente gran éxito. Tal parece que el nerviosismo de esta canción en específico surge a raíz de que se trata de un tema que ella misma escribió junto con su padre, el intérprete de Credo, así como con la colaboración de otras personas, quienes mencionó que eran los amigos de su progenitor; sin embargo, la transmisión no transcurrió según lo esperado, hecho que la propia Ángela mencionó en el siguiente video.

Angelitos, ¡pasó una tragedia! Hice un 'live' y luego no se subió. ¡Osea hice un 'live' y luego no se subió! Como ya saben, de esos post donde uno puede hacer un 'en vivo' y puedes decidir si guardarlo o dejarlo o lo que quieran. El punto es que lo iba a dejar y no se subió, entonces lo estoy haciendo otra vez para que puedan decirme que ya pueden ver mi nueva canción con Yuridia que se llama 'Qué agonía'