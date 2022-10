Ciego y divorciado: Tras veto de Legarreta en 'Hoy', galán de Televisa llega irreconocible a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico actor y conductor aparece irreconocible en las pantallas de Venga la Alegría, matutino de TV Azteca, luego de haber formado parte del programa Hoy y haber despotricado contra Andrea Legarreta. Se trata de Alfredo Adame, quien hace unos días recibió tremenda golpiza de parte de dos sujetos y casi acaba ciego pues estuvo a punto de perder el ojo. Lo que sí es un hecho es que quedó con el rostro hinchado y con moretones que hasta ahora no han podido borrarse.

Tras denunciar la falta de apoyo de la ANDA luego de la cirugía a la que fue sometido por sufrir más de 4 fracturas en el rostro, Adame ahora aparece en Venga la Alegría pues denunció que una mujer intentó robar el expediente de su golpiza. Como se recordará, Adame pasó de ser uno de los galanes más cotizados de Televisa a ser uno de los personajes más polémicos en la farándula mexicana, pues hizo varios enemigos en el medio.

Alfredo Adame acabó irreconocible

El histrión se divorció en 2019 de Mary Paz Banquells y desde entonces ha tenido pleito con famosos como Rey Grupero, Gustavo Adolfo Infante y Andrea Legarreta, a quien señaló por presuntamente serle infiel a su esposo Erik Rubín con un ejecutivo de Televisa y ella lo acusó de violencia de género. Por este motivo se cree que Adame fue vetado del programa Hoy, pese a que fue conductor del matutino y hasta trabajó con la conductora.

En exclusiva para el matutino el Ajusco, Adame ratificó su denuncia y al salir informó a la prensa que una femenina intentó ingresar de forma ilegal a los documentos de su caso: "Una mujer haciéndose pasar por mi abogada, queriendo el archivo y disque la carpeta de investigación, queriendo la carpeta que yo presenté, videos, queriendo toda la información, llegó hasta al archivo casi casi", dijo, señalando al periodista Carlos Jiménez de presuntamente haberla mandado.

Finalmente, el exgalán de melodramas como Yo no creo en los hombres y Retrato de familia recordó que continúa teniendo miedo de algunos mensajes de odio que ha recibido: "Estoy temeroso porque ya me amenazaron incluso de muerte de un teléfono 777 que pues no sabemos si es una broma, si es un pasado de vivo o es alguien relacionado con esta gente, pero por lo pronto yo me estaré cuidando", manifestó, aún luciendo un rostro irreconocible.

