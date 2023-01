Divorciada y desfigurada: Tras retiro de Televisa y cirugías, actriz deja a Chapoy y vuelve a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica actriz, quien permaneció 7 años desaparecida de las telenovelas de Televisa y que el pasado 2021 se fue a trabajar a TV Azteca, de nueva cuenta logró desatar revuelo debido a que volvió al programa Hoy con una inesperada confesión. Se trata de Laura Flores, quien se dijo que fue vetada de la empresa de San Ángel por irse a trabajar a Telemundo hace una década.

Y es que como se recordará, la protagonista de melodramas como El derecho de nacer, Clarisa, Marisol, Gotita de amor, Mundo de fieras, Tres Mujeres y Cómplices al rescate, tuvo que huir de México luego de recibir amenazas del narco, pues pretendían cobrarle 'piso' luego de inaugurar su negocio. Sin embargo, en 2020 le levantaron el veto y le permitieron regresar a Televisa para participar primero en Soltero con hijas y luego Fuego Ardiente.

Antes y después de Laura Flores

Pero el año pasado Laura, quien ha sido muy criticada por presuntamente abusar del Botox y las cirugías, sorprendió a sus fans al firmar contrato en la empresa del Ajusco para participar en la primera temporada del reality MasterChef Celebrity México, del cual fue eliminada camino a la gran final. Algunos televidentes llegaron a pensar que la también conductora se dejó ganar ya que tenía otra oferta con Telemundo para concursar en Así se baila.

Aunque muchos creyeron que los ejecutivos de TV Azteca le cerrarían las puertas a Flores por esta dura traición, hace varios meses regresó a los foros de la empresa y hasta apareció como invitada del programa Ventaneando al lado de la mismísima Pati Chapoy, quien en el pasado la había criticado por haber tomado un vuelo sabiendo que estaba contagiada de Covid-19.

Sin embargo, en la actualidad Laura ya regresó a Televisa y el fin de semana pasada reapareció en el Canal de Las Estrellas debido a que fue invitada especial en el programa Más Noche con Israel Jaitovich. En esta emisión la exconductora del programa Hoy hizo fuertes declaraciones pues contó que antes de casarse con el padre de sus hijos, Ramón Diez, tuvo una pareja que casi la obliga a retirarse del medio del espectáculo.

Debido a que se trataron de impactantes revelaciones, las declaraciones de Laura fueron retomadas en las redes sociales del matutino: "Un novio que quise muchísimo me quería retirar...Carlos Hermosillo, cuando hablábamos de si nos casábamos, él me decía 'te retiras y te dedicas al hogar', pero el caso es que no quise yo retirarme", declaró. Entre risas, la actriz también dijo que ahora sí ya le urge que llegue un hombre que la saque de trabajar:

Ahorita ya me urge que llegue un güey que me retire", declaró la actriz, quien luego de sus múltiples divorcios ahora está casada con un estadounidense.

