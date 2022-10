Luto en la música: Tras padecer cáncer de tiroides, afamada cantante pierde la vida

Nueva York, Estados Unidos.- Este sábado, 22 de octubre, trascendió la noticia del fallecimiento de una afamada cantante, esto después de haber padecido cáncer de tiroides. Lo que resultó realmente conmovedor para todos los fans de la celebridad es que no se fue sola, ya que, un día después su hermana menor también perdió la vida, curiosamente ambas padecían la misma afección, aunque se desconoce sí se manifestó en la misma área.

Se trata de Joanna Simon, una aclamada mezzosoprano, quien fue reconocida en vida por su trabajo en la opera. De acuerdo con algunos informes, la estrella perdió la vida el pasado miércoles, 19 de octubre, a los 85 años; sin embargo, la noticia recién salió a la luz, gracias a la sobrina de la intérprete, Julie. Un hecho curioso que la mujer resaltó es que 24 horas después su madre, la hermana de Joanna, conocida como Lucy, falleció de cáncer.

En los últimos 2 días he estado a lado de mi madre y mi tía, Joanna, y las he visto pasar al otro mundo. Realmente no puedo comprender esto", declaró Julie en su cuenta de Facebook