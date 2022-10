Salió del clóset: Tras 8 años en TV Azteca y renunciar a Televisa, conductor queda fuera de 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor y conductor, quien estuvo unos años en TV Azteca y luego se fue a Televisa para integrarse al programa Hoy, al cual renunció en 2021, revela si volvería o no a integrarse al matutino el próximo año. Se trata de Lambda García, quien decidió salir de la competencia de Venga la Alegría para volver a las telenovelas, participando en el melodrama Amor dividido, donde dio vida a un personaje gay.

Como se recordará, Lambda debutó en el Ajusco participando en telenovelas como Cielo Rojo y Las Bravo, sin embargo, luego de 8 años se cambió a Televisa y debutó como conductor en el programa Hoy. En 2021, Lambda sorprendió al anunciar que dejaría la conducción de lado para volver a la actuación y renunció. Este año, debutó en Telemundo en el reality show Top Chef VIP, el cual ganó y el programa ¿Qué dicen los famosos? pues al parecer no contaría con contrato de exclusividad.

El ganador del reality Las Estrellas Bailan en Hoy, quien salió del clóset hace años y tiene una relación con Diego Oseguera luego de sostener romances con famosos como Polo Morín y Luja Duhart, reapareció para acompañar a su amiga Andrea Escalona, quien está a unos meses de dar a luz. Tras ser abordado por el periodista de espectáculos Edén Dorantes en el baby shower de Escalona hace unos días, Lambda fue cuestionado sobre si volvería a integrarse al matutino Hoy en el 2023.

Instagram @lambgarcia

Esto luego de que tuviera que abandonarlo el año pasado para regresar a los melodramas. Tajante, el presentador reveló que no está en sus planes volver pero elogió a la productora por su buen trabajo: "Mira, no sé... no sé qué es lo que vaya a pasar con mi vida. Siempre me la vivo al día a día, no sé qué vaya a pasar. Este año ya terminó y ya tengo unas cosas que hacer pero me da gusto por Andrea Rodríguez".

Y agregó: "Ha tenido muy buenos resultados, el programa ha tenido un dinamismo diferente y entre los reality que se han hecho dentro del programa, que han sido un éxito como la convivencia con los compañeros que están ahorita en el programa. Es brutal, entonces sí es para quitarte el sombrero por Andrea Rodríguez porque lo hizo muy bien y al final de cuentas tanto la gente por fuera como de adentro como los jefes de Televisa saben lo que está produciendo y cómo lo está haciendo", comentó.

Me da mucho gusto haber sido parte de esto, no sé que vaya a pasar en un futuro cercano pero todo está abierto y siempre bendecido (...) cierro el año con pareja y con proyecto, feliz", contó.

Fuente: Tribuna