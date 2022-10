Tras 15 años retirada de Televisa y divorciada, filtran íntimo secreto de Angélica Rivera en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La hija del productor de Televisa José Alberto 'El Güero' Castro y Angélica Rivera, Sofía Castro, ventila un íntimo secreto de su madre luego de 15 años desaparecida de los foros de televisión. La también actriz apareció ante la prensa durante la presentación del melodrama Cabo, y habló de su madre, sus próximos proyectos y hasta de la controversia por la que pasa Verónica Castro, quien fue señalada de presuntamente tener pláticas impropias con jovencitas. Estas declaraciones fueron retomadas en redes del programa Hoy.

Como se recordará, la madre de Sofía Castro, Angélica, debutó en Televisa en 1989 en el melodrama Dulce desafío, para luego protagonizar melodramas como Destilando amor con Eduardo Yáñez (por este proyecto se ganó el apodo de 'La Gaviota'), La dueña, Sin pecado concebido y Ángela. Luego de casarse con el expresidente Enrique Peña Nieto, la relación acabó en divorcio en 2019, por lo que desde entonces se especula que volverá a la televisión tras 15 años de ausencia.

Angélica Rivera y Eduardo Yáñez

Por su parte Sofía, al escuchar las primeras preguntas de los reporteros, contó un poco sobre su vida profesional: "He tenido varias propuestas, ahorita terminé una película en Estados Unidos, la cual me tiene muy contenta y que pronto ya les podré contar un poquito más, todavía no me dejan decir nada, ya saben cómo son (...) y ahorita estoy esperando dos series y estoy ahí buscando qué es lo que sale y qué es lo mejor", compartió.

Sofía aseguró que todo lo que ha sucedido en su carrera es debido al sacrificio que ha hecho por avanzar, mismo que le enseñaron sus padres: "Este proyecto me sorprendió, yo mandé un casting antes de Navidad y me contestaron después de Año Nuevo, y la verdad no creo que nada más es prepararse en el mercado de Estados Unidos, sino en tu carrera y en tu profesión, y en todos los aspectos. Entonces gracias a Dios desde muy chiquita mis papás me han inculcado a que me prepare mucho y así lo he hecho".

Fue ahí que Sofía habló de más y exhibió un secreto de 'La Gaviota', pues confesó que la exprimera dama de México volverá en breve a su vida profesional: "Muy próximo, muy pronto, ya veremos cuándo… yo creo que sí (es pronto), pero ya no me pregunten más ¡por favor!... No puedo decir nada todavía, mi mamá está muy contenta, sí va a regresar a trabajar, ahora sí que mejor que nunca". Finalmente, Sofía prefirió no hablar al respecto de la polémica de su tía Verónica.

"No voy a hablar absolutamente nada de ese tema, me voy a mantener súper al margen porque es un tema delicado en todos los aspectos, yo hablo y digo lo que siento, lo que es, la verdad de las cosas, la verdad de mi familia y tan tan, no me meto en detalles, porque no voy a estar hablando de la vida de mi familia, porque tampoco me corresponde", sostuvo, poniendo un tajante punto final a la discusión.

Fuente: Tribuna