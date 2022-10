Tras vender su casa para sobrevivir, querida conductora reaparece y hace tremenda confesión

Ciudad de México.- El pasado martes, 18 de octubre, una querida conductora de Imagen TV llegó a Venga la Alegría donde recordó que, debido a la falta de trabajo, tuvo que recurrir a vender su joyería, ropa y hasta una casa que era de su propiedad; sin embargo, nadie estaba preparado para la tremenda confesión que soltó el pasado jueves, 20 de octubre, mientras se encontraba en un podcast, donde recordó sus años de coquetería.

Se trata de Talina Fernández, una querida conductora que es principalmente recordada por su aparición en programas como Nuestra casa, Hoy, Noche a noche, Rim bom video, Hasta en las mejores familias, Cuídate de la cámara, así como también participó en melodramas como Las gemelas, Muchachitas, Tenías que ser tú y Adictos; sin embargo, parece ser que esta gran trayectoria no le ha valido para volver a ser contratada por su avanzada edad, hecho que confesó en el mañanero de TV Azteca hace algunos días.

Si bien, en la actualidad, la madre de Mariana Levy luce una gran sonrisa en cada transmisión de MasterChef Celebrity e incluso se convirtió en una de las participantes favoritas, la realidad que Talina sufre es una muy distinta, ya que, el programa está a punto de comenzar su recta final, lo que significa que pronto se quedara nuevamente sin trabajo. Y es que, previo a ingresar a la cocina más grande de México, la famosa tuvo que vender diversos bienes materiales para poder sobrevivir.

Mi abuelo celebraba cualquier cosa regalando joyas y a mí me tocaron. Ya las vendí, mi amor. Pus sin lana... También vendí los abrigos, también vendí una casa que tenía en Tequesquitengo. Siempre digo: 'Ya nació quien me tire, pero no quién me deje en el suelo' (...) Y luego que te ven mayor y creen que eres tarada o que no tienes los chicharrones como las señoritas, pus no no tienes los chicharrones....", declaró la famosa para 'Venga la Alegría'