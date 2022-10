Adiós 'Hoy': Tras volverse mujer y empeñar sus joyas, conductor abandona Televisa y llega a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso conductor, quien formó parte del programa Hoy y hace unos años fue vetado de Televisa, causó tremendo revuelo debido a que hace algunas horas reapareció en el matutino Venga la Alegría: Fin de Semana de TV Azteca. Se trata de Jorge 'Coque' Muñiz, quien estuvo más de 22 años en las filas de la televisora de San Ángel hasta que en 2018 se cambió al Ajusco y sufrió un veto por esta traición.

El también actor y cantante se dio a conocer por conducir programas en Las Estrellas como Alegrías de medio día, Nuestra Casa y TV de noche hasta que hace 4 años debutó en la pantalla del Canal Azteca Uno con el programa ¡Pásele, yo invito!, además de que fue invitado especial del programa Pati Chapoy Ventaneando en más de una ocasión. De hecho ante sus cámaras confesó que tenía un problema con el juego.

"Me gusta el juego, la fiesta, me desvelo y soy muy vago. A cada rato me regañan, pero por favor respeten. Si el objetivo es hacer llorar a la familia sí lo lograron (...) Sí tengo una dependencia con el juego, porque me gusta", relató hace unos años.

Coque Muñiz en 'Hoy'

