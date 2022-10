Adiós TV Azteca: Tras estar en 'VLA' y duro divorcio, actriz baja 18 kilos y reaparece en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida actriz, quien subió 33 kilos luego de atravesar un difícil divorcio y hace unos años hizo su debut en TV Azteca, dejó impactada a toda la audiencia de Televisa debido a que hace algunas horas reapareció en Las Estrellas tras presumir que ya bajó de peso. Se trata de la querida Eugenia Cauduro, quien hace 16 años se divorció del padre de sus hijos y según ella misma ha revelado, cayó en depresión y esto provocó que se descuidara por años.

La mexicana de 54 años se dio a conocer por interpretar a icónicas villanas en melodramas de la empresa de San Ángel como Alguna vez tendremos alas, Una luz en el camino, Nunca te olvidaré y El amor no tiene precio. El doloroso divorcio de su esposo Enrique Morán, padre de sus dos hijos, fue uno de los episodios más complicados y es que ella contó que le había sido infiel cuando estaba embarazada de su segundo hijo.

La también actriz de novelas como Nunca te olvidaré, Niña amada mía, Abismo de pasión y Quererlo todo estuvo deprimida durante meses, al grado de que subió al menos 33 kilos. Tras quedarse sin contrato de exclusividad en 2017, Cauduro debutó hasta en el programa Venga la Alegría para hablar esta difícil etapa de su vida y contó que durante toda la pandemia también volvió a aumentar de peso.

Eugenia Cauduro en 'VLA'

Sin embargo, en la actualidad la reconocida intérprete sigue formando parte de Televisa y hace algunas horas reapareció en Las Estrellas debido a que hizo impactantes declaraciones sobre su aspecto físico. Resulta que en la reciente entrevista que dio al periodista de Imagen TV Gustavo Adolfo Infante, Eugenia negó tajantemente haberse sometido a una cirugía estética durante sus más de cinco décadas de vida.

Sí me estoy colgando (del rostro pero) nunca, nunca (me he hecho cirugías)", declaró en El minuto que cambió mi destino.

Pero la actriz resaltó que no descarta que pronto se haga algo para mejorar su aspecto físico, pero aclaró que no sería ningún cambio radical. Además también contó que mientras estuvo subida de peso jamás "agachó la cabeza" y señaló que siempre se sintió orgullosa de sí misma, como ahora que ya pudo bajar 18 kilos: "Ahí vamos, con mucha paciencia, mucho compromiso, mucha consciencia y muchas ganas de seguir viviendo bien, sanos, con energía como se debe.. Ya no me peso tanto".

Fuente: Tribuna