"Bruja narizona": Niurka Marcos explota contra Ivonne Montero tras roces en 'La Casa de los Famosos'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la actriz cubana Niurka Marcos está dando de qué hablar debido a que en unas recientes declaraciones hizo pedazos a su colega mexicana Ivonne Montero luego de haber tenido varios roces con ella dentro de La Casa de los Famosos. Como se sabe, la intérprete de las novelas Nunca te olvidaré, Rosalinda, Mujeres engañadas, La casa en la playa y Las vías del amor ganó el primer lugar de este reality.

Recientemente la exesposa del productor Juan Osorio, que ahora está comprometida con el dominicano Juan Vidal, tuvo una plática con sus seguidores de las redes sociales al lado de Lewis Mendoza, exintegrante de La Casa de los Famosos, y aquí fue donde aprovecharon para lanzarse en contra de Ivonne. Resulta que ambos famosos señalaron que la también cantante fue despreciada por Telemundo pese a que fue la ganadora de la segunda temporada.

Fuente: Internet

A través de un space que hicieron en su cuenta de Twitter, Niurka se burló de Montero por no haber conseguido ser tomada en cuenta por Telemundo para otros proyectos luego de haberse quedado con los 200 mil dólares del primer lugar: "La bruja narizona, la gárgola narizona, ¿Qué le pasa a esa mujer? ¿Qué ganó?, Oye Lewis, yo nunca había visto a nadie que ganara y no saliera en ningún lado ¿Qué pasó con esa bruja que no ha salido en ningún lado?", preguntó.

Por su parte, Lewis no paró de reír y señaló que los televidentes ni siquiera sabían quién había ganado en esta temporada, haciendo referencia a que ninguno de los la quería. Mientras que la llamada 'Mujer escándalo' señaló que es obvio que ni los productores de Telemundo tuvieron interés en ella: "Según ganó Ivonne y no salió en ningún nada, no la quiso ni Telemundo", respondió Marcos riéndose.

Cabe resaltar que hasta el momento Ivonne no ha expresado su opinión respecto a estos comentarios, no obstante, en una reciente entrevista con el programa Hoy señaló que a ella no le gusta enredarse en este tipo de polémicas. Reporteros del matutino cuestionaron a la exactriz de TV Azteca si se había enterado de todo lo que había dicho Laura Bozzo de ella tras salir del reality y ella contestó tajante que ya había dado vuelta a la página de ese pleito.

Yo soy feliz así como soy de reservada, de tímida, sí tuve dos enfrentamientos con ella pero dije 'no lo voy a hacer más, no me lo merezco, no es la imagen que quiero proyectar'", expresó Montero.

Fuente: Tribuna