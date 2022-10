Divorcio en TV Azteca: Tras presumir su "idilio de amor", afamada actriz anuncia su separación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A mediados del pasado mes de agosto, diversos medios de comunicación explotaron con la noticia de que una de las celebridades más grandes de TV Azteca se habría casado con una querida actriz que, tras su llegada a la televisora del Ajusco, no ha parado de dar de qué hablar; sin embargo, parece ser que el "idilio de amor" duro muy poco, ya que, presuntamente ambos famosos se habrían separado.

Se trata de la denominada 'villana de la temporada' de MasterChef Celebrity, Karla Sofía Gascón, quien apenas una semana antes del estreno del reality show de la empresa de Ricardo Salinas Pliego, presumió una fotografía junto al juez de La Academia, Arturo López Gavito, con quien el pasado 13 de agosto se marchó a disfrutar de una divertida escapada en Bison Ranch, Utah, Estados Unidos.

Celebrando nuestro idilio en una visita íntima al “Bison Ranch” en Utah… Nada cómo dejar la rutina y conocer a tu pareja, eso sí, compramos las entradas por Internet para que salieran más baratas y ahora resulta que tenemos que ver a los animalitos de lejos. (Pin... codo de esposo). Por lo menos me regaló un sombrero

Karla Sofía Gascón y Arturo López Gavito en Bison Ranch

Como muchos ya sabrán, estas declaraciones, más la fotografía causaron gran revuelo, incluso hubo algunos medios que describieron a Karla como "la novia trans de Gavito", aunque en realidad esto no sería así realmente. Si bien, ambos famosos tienen una gran amistad, lo cierto es que no tienen ninguna relación amorosa, aunque esto no es ningún impedimento para que Sofía bromee con el asunto en sus redes sociales.

Pese a todo lo anteriormente explicado, parece que Karla Sofía no se encuentra muy feliz con Arturo, ya que, desde comienzos de esta semana, la actriz de Rebelde (2002) compartió en su cuenta de Instagram lo descontenta que está con el juez de hierro de La Academia porque presuntamente éste le habría hecho trampa, luego de que ella preparara un platillo de peras, a diferencia de Gavito, quien habría infringido las reglas por hacer una recreación del chef, pero aún así su plato tuvo una mejor recepción.

Derivado de esta situación, Karla ha estado expresado su descontento en la aplicación de la cámara multicolor, incluso durante la mañana de este domingo, 23 de octubre publicó una captura de pantalla de una nota en donde lanzaron la noticia de su supuesto romance con Gavito. A su vez, Gascón declaró que ya se había divorciado de él, probablemente por el conflicto anteriormente mencionado. Aún así no descartó la posibilidad de una reconciliación.

Karla Sofía Gascón se divorcia de Arturo López Gavito

Créditos: Instagram @karsiagascon

Fuentes: Tribuna, Instagram @karsiagascon